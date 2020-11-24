Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 ноябряПубликация книги "Происхождение видов" Чарльза Дарвина, подписание декларации о запрете применения ядерного оружия, Севастопольское восстание и другие события
Фоторепортажи
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
24Умер Армен Джигарханян
11:17 (мск), источник: Известия

Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с COVID-19 в России осложняется, об этом 24 ноября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Агентство «Москва»

«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», — заявила Голикова.

Она подчеркнула, что с начала пандемии в РФ выявили уже более 2,13 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По ее словам, сегодня в России развернуто более 274 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них более 150 тыс. оснащены подачей кислорода и более 31 тыс. оснащены аппаратами ИВЛ.

Наиболее критичная ситуация с местами в больницах для больных COVID-19 сложилась в шести регионах России, где их осталось менее 10%.
Читайте также
Гигантские очереди на COVID-тест в США

«На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область — 92%, Орловская -92,7%, республика Коми — 90,6%, Мордовия — 92,1%, Республика Крым 93,6% и город Санкт-Петербург — 90,3%», — уточнила Голикова.

Она также добавила, что специалисты отмечают «серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния и пользуются лекарственным обеспечением на амбулаторном этапе».

23 ноября глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль призвал россиян воздержаться от посещения гостей во время новогодних праздников из-за пандемии коронавируса. По его словам, отменить новогодние праздники невозможно, однако в этом году их стоит провести дома в кругу семьи.

Татьяна Голикова назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
11:29 (мск)© Ньюстюб
 Тело без антитела: изучены особенности клеточного иммунитета россиян к коронавирусу
Под одну воронку: 95% госкомпаний направят половину прибыли на дивиденды
В России установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19
Королева Елизавета присвоила бизнесмену из России титул барона
Минобороны сообщило о нарушении границы РФ эсминцем ВМС США
Названы богатейшие люди мира
Назван размер индексации страховых пенсий в 2021 году
Марго Робби рассказала о своей роли в «Пиратах Карибского моря»
Горячие темы на Авто
Для поколения ЕГЭ... Напоминание. 407
Худые люди более успешны. 379
и попутешествовать нельзя - спасут =(( 250
Меховые накидки на автокресла. Не сопрут? 207
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Gnezdo.ru
5 актёров, которые со своей женой вместе всю жизнь
5 русских звезд, которые сильно изменились: фото
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Леди
Жена Урганта изменилась до неузнаваемости (фото) Наталья сменила имидж
Новости партнеров
Пара из Америки удочерила украинскую девочку. Через год пришло письмо
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Президент России призвал людей отказаться от алчности и эгоизма
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь