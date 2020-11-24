11:17 (мск), источник: Известия
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России
Ситуация с COVID-19 в России осложняется, об этом 24 ноября сообщила
«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением
Она подчеркнула, что с начала пандемии в РФ выявили уже более 2,13 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По ее словам, сегодня в России развернуто более 274 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них более 150 тыс. оснащены подачей кислорода и более 31 тыс. оснащены аппаратами ИВЛ.
«На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область — 92%, Орловская -92,7%, республика Коми — 90,6%, Мордовия — 92,1%, Республика Крым 93,6% и город
Она также добавила, что специалисты отмечают «серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния и пользуются лекарственным обеспечением на амбулаторном этапе».
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