«Высокий риск осложнений»: чем COVID-19 грозит диабетикам

При диабетической ретинопатии риск тяжелого течения COVID-19 возрастает в пять раз, выяснили исследователи из Королевского колледжа Лондона. Работа была опубликована в журнале Diabetes Research and Clinical Practice.
Диабетическая ретинопатия — одно из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета.
При ней из-за расстройства микроциркуляции поражаются сосуды сетчатки, что в перспективе приводит к потере зрения.
Ретинопатию можно сдержать с помощью коррекции рациона, инсулинотерапии и оперативных вмешательств, а также ряда препаратов.
Авторы работы обратили внимание на 187 человек с диабетом (179 из них с диабетом 2 типа), госпитализированных с 12 марта по 7 апреля 2020 года. У 67 (36%) пациентов имелась диабетическая ретинопатия. Из 187 пациентов 26% были интубированы, и 45% из интубированных имели ретинопатию.
Исследователи связывают ретинопатию с пятикратным ростом вероятности интубации. В когорте умерло 32% пациентов, однако никакой связи между ретинопатией и смертностью не наблюдалось.
Это первый случай, когда ретинопатия была связана с тяжелой формой COVID-19 у людей, страдающих диабетом.
«Ретинопатия — маркер повреждения кровеносных сосудов, и наши результаты позволяют предположить, что существовавшее ранее повреждение кровеносных сосудов может привести к более тяжелой инфекции COVID-19, требующей интенсивной терапии», — говорит доктор Антонелла Корцилло, одна из авторов исследования.
«Появляется все больше доказательств того, что у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, имеются значительные повреждения кровеносных сосудов в легких и других органах», — добавляет ведущий автор исследования доктор Янака Каралледде. — Люди, страдающие диабетом, подвержены высокому риску осложнений, поражающих большие и малые кровеносные сосуды. Мы выдвигаем гипотезу о том, что наличие сосудистых заболеваний, связанных с диабетом, таких как ретинопатия, может привести к большей уязвимости и восприимчивости к респираторной недостаточности при тяжелой форме COVID-19.
Поэтому поиск в анамнезе ретинопатии или других сосудистых осложнений диабета способен помочь медицинским работникам выявить пациентов с высоким риском тяжелой формы COVID-19.
«Мы надеемся, что эти исследования приведут к повышению осведомленности тех, кто в наибольшей степени подвержен риску серьезных осложнений, связанных с COVID-19, — говорит офтальмолог Луиза Гоу. — По мере планирования вакцинации необходимо уделять первоочередное внимание людям, страдающим диабетической ретинопатией. Также жизненно важно, чтобы информация о COVID-19 была доступна в формате, подходящем для людей с потерей зрения, чтобы они знали, как защитить себя».
Чтобы изучить возможные механизмы, объясняющие связь между сосудистыми заболеваниями при диабете и тяжелой формой COVID-19, нужны более подробные исследования, подчеркивают авторы. Также предстоит более подробно исследовать причинно-следственную связь между COVID-19 и диабетической ретинопатией и проверить результаты на большей выборке.
Хронические заболевания — один из наиболее серьезных факторов риска при COVID-19.
Как ранее установили ученые из Государственного медицинского колледжа Пенсильвании, по сравнению с другими больными, у пациентов с диабетом и раком вероятность смерти в 1,5 раза выше, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, застойной сердечной недостаточностью и болезнями сосудов мозга в два раза выше, а у пациентов с хроническими заболеваниями почек в три раза выше.
Астма и ВИЧ/СПИД при этом не давали значимого вклада в смертность. ХОБЛ повышала риски менее чем в 1,5 раза, хронические болезни печени — в 1,7 раза.
Исследователи надеются, что их результаты помогут другим специалистам в области здравоохранения улучшить уход за пациентами и разработать меры, которые будут направлены на работу с группами повышенного риска.