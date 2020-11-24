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13:43 (мск), источник: Газета.Ру

Билл Гейтс сообщил, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19

Миллиардер Билл Гейтс выразил уверенность в том, что «почти все вакцины» против COVID-19, которые сейчас находятся на разных стадиях проверок и тестов, будут готовы к массовому запуску к февралю 2021 года. При этом филантроп предупредил о том, что сейчас не время расслабляться, так как впереди зима, которая неизбежно принесет с собой рост числа летальных исходов.

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Источник: AP 2020

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса. По его словам, «почти все» существующие вакцины от COVID-19 покажут достаточную эффективность.

Гейтс выделил препараты от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. По его словам, они будут готовы для применения уже в начале следующего года.

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«Я думаю, что уже к февралю [2021 года] их действенность и безопасность будут доказаны», — заявил филантроп.

При этом Гейтс отметил, что расслабляться пока рано — в США количество заражений растет с каждым днем. Интервью с миллиардером проходило в минувшую пятницу, когда в стране было зафиксировано свыше 177 тыс. новых случаев коронавируса и около 1400 смертей. Билл Гейтс полагает, что эти цифры будут увеличиваться на протяжении всей зимы.

«Мы все еще наблюдаем рост заболеваемости, и будем ее наблюдать до февраля включительно. Скорее всего, в зимний период нас ждет около 2 тыс. летальных исходов ежедневно», — считает Гейтс.

Именно поэтому необходимо продолжать соблюдать рекомендации врачей и ВОЗ, носить маски в общественных местах и тщательно мыть руки.

Было бы идеально, если бы люди узнали о том, что вакцина уже близко, и поэтому стали бы вдвойне осторожными. Однако вам нужно приложить все усилия, чтобы вы и ваши родственники смогли продержаться до конца пандемии до весны, когда массовая вакцинация приведет к снижению статистики. И, конечно же, погодные изменения тоже сослужат нам хорошую службу.
Билл Гейтс
сооснователь Microsoft

В конце прошлой недели в рамках своего нового подкаста Билл Гейтс сообщил о том, что новая пандемия неизбежна. При этом он добавил, что «нам всем очень повезет, если она случится лет через 20».

При этом он уточнил, что существует сценарий, при котором это может произойти намного раньше — например, через три года.

Вместе с тем Гейтс обратил внимание, что в следующий раз человечество будет более подготовлено к пандемии. Миллиардер утверждает, что к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин. Кроме того, по его мнению, будет улучшена система тестирования потенциальных носителей инфекции.

«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — отметил он.

Ранее Гейтс осудил людей, которые намеренно игнорируют обязательное ношение масок. Идея того, что кто-то может сопротивляться ношению защитного аксессуара, показалась миллиардеру очень странной.

Это что-то вроде нудистов? Мы просим людей носить брюки, и ни один американец не говорит о том, что эта просьба ужасна.
Билл Гейтс

На 24 ноября 2020 года в мире зафиксировано 59,2 млн случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии от последствий, вызванных коронавирусом, погибло свыше 1,4 млн человек.

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