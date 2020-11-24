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12:42 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ призвали защитить христиан от новых технологий

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Дефицит регулирования в сфере цифровых технологий в России ущемляет права тех, кто не желает пользоваться новыми технологиями, в том числе христиан, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что во время пандемии «некоторые технологии стали применяться слишком быстро — без обсуждения и рецепции».

Неочевидно, но факт
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«Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом. <…> Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят регулирования, устанавливать ограничения в сфере высоких технологий», — сказал Кипшидзе на международной онлайн-конференции «Цифровое перемирие. Контракт-2030» в МИА «Россия сегодня».

В частности, он призвал учесть мнение тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями, ведь сейчас «никакого специального регулирования для них нет».

«Для человека, который (разделяет — ред.) христианские ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема», — подчеркнул Кипшидзе, добавив, что верующие выступают «за свободу человека, за его частную жизнь».

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