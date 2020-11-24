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13:22 (мск), источник: РИА Новости

Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Испанские ученые выяснили, что сухость и неприятные ощущения в носу возникают у заразившихся коронавирусом еще до того, как больной потеряет обоняние и вкус. По мнению авторов, эти симптомы можно считать самыми ранними признаками COVID-19. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

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Источник: AP 2020

Изменение или полную потерю запаха и вкуса отмечают примерно 80 процентов больных COVID-19. Ученые это связывают с поражением вирусом эпителия носоглотки, клетки которого несут ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент 2, рецептор, с которым соединяется спайковый белок вируса SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в здоровые клетки и начать репликацию.

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В частности, мишенями для коронавируса служат бокаловидные клетки, разбросанные по эпителию дыхательного и кишечного трактов, поскольку они экспрессируют ACE2. В носоглотке эти клетки продуцируют муцины — главный компонент слизи, которая выделяется, чтобы защитить дыхательные пути от проникновения вирусов.

Исследователи из Барселонского университета предположили, что потеря обоняния при COVID-19 связана с тем, что пораженные вирусом бокаловидные клетки перестают выделять слизь, которая необходима молекулам одорантов — веществ, отвечающих за запахи, — чтобы прилипать к соответствующим рецепторам.

Для подтверждения своей гипотезы авторы провели исследование в группе из 35 пациентов с легкой формой COVID-19, отмечающих потерю обоняния, а также параллельно — в контрольной группе здоровых людей аналогичного возраста и пола.

Около 70 процентов пациентов из группы с COVID-19 на ранних стадиях заболевания заявили, что у них есть «странное ощущение» и сухость в носу, а половина участников сказали, что у них такое чувство, что им сделали промывание носа.

Такие симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса, которую в итоге отметили 80−85 процентов участников группы.

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Исследователи объясняют необычные назальные ощущения тем, что попадание вируса в респираторный эпителий носа, особенно в бокаловидные клетки, вызывает высыхание эпителия. Это также снижает обонятельную чувствительность. Кроме того, отмечают авторы, вирусная инфекция может вызвать и прямое повреждение эпителия носоглотки.

По мнению ученых, их результаты очень важны для раннего выявления инфекции, особенно у тех, у кого она протекает в легкой или бессимптомной форме, и их следует учитывать в протоколах мониторинга распространения COVID-19.

«Наличие этих назальных ощущений может быть принято во внимание как для диагностики, так и для целей социального дистанцирования, особенно в тех ситуациях, когда тесты ПЦР не применяются в нетяжелых случаях», — пишут авторы статьи.

Исследователи считают, что бессимптомное носительство было одним из ограничивающих факторов для эффективного сдерживания распространения вируса в нынешней пандемии, особенно учитывая нехватку наборов для тестирования во многих частях мира.

В дальнейшем авторы планируют продолжить свою работу — детально изучить, как влияет вирус SARS-CoV-2 на работу эпителиальных клеток, и точно определить, в какой момент сухость в носу сменяется более отчетливыми симптомами COVID-19.

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