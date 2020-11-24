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14:24 (мск), источник: Интерфакс

Кремль объяснил, почему Путин до сих пор не привился от коронавируса

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, так как масштабная вакцинация еще не началась, а выступать в качестве добровольца, будучи главой государства, он не может, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

Так Песков ответил на вопрос, почему глава государства до сих пор не принял решение привиться от COVID-19. «Президент не может же несертифицированную вакцину использовать. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — добавил пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе Путин, выступая на саммите БРИКС, заявил, что российские вакцины от коронавируса являются безопасными. «Российские вакцины есть, они работают, работают эффективно и безопасно», — сказал он.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». В данный момент она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска — медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

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