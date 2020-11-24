В США нашли 500-летнее изображение изменяющего сознание цветка

Пять веков назад коренные жители Калифорнии использовали галлюциногенные цветы в лечебных и ритуальных целях. Первое доказательство этого исследователи обнаружили в калифорнийской пещере Пинвил, говорится в исследовании, опубликованном в PNAS.
Здесь на каменном своде сохранилось ярко-красное изображение цветка Datura wrightii из семейства пасленовых, известное как «священный дурман». Считается, что народ чумаши, проживавший по берегам канала Санта-Барбара, использовал это растение, чтобы войти в галлюциногенный транс.
Рядом с цветком размером 10,5 на 17 см найдено изображение ночной бабочки, скорее всего, из семейства бражников. Они известны тем, что питаются нектаром дурмана и после этого «петляют» в воздухе.
На своде также сохранились остатки 400-летней жвачки, сохранившей следы галлюциногенов. Ее использовали во время ритуалов для путешествий сознания, «общения» с призраками, лечения, противостояния «злым духам», предсказаний будущего и поиска потерянных вещей. Datura wrightii также добавляли в чай во время ритуалов инициации (вступления во взрослую жизнь) мальчиков, а иногда и девочек.
По словам исследователей, рисунки не отличаются большой выразительностью, но в изнуряющем состоянии измененного сознания тяжело проявлять художественные таланты, отмечают ученые. Они считают, что изображения на потолке пещеры помогали концентрироваться для вхождения в транс.