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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли 500-летнее изображение изменяющего сознание цветка

Его использовали для «общения» с духами и лечения болезней.

Пять веков назад коренные жители Калифорнии использовали галлюциногенные цветы в лечебных и ритуальных целях. Первое доказательство этого исследователи обнаружили в калифорнийской пещере Пинвил, говорится в исследовании, опубликованном в PNAS.

Здесь на каменном своде сохранилось ярко-красное изображение цветка Datura wrightii из семейства пасленовых, известное как «священный дурман». Считается, что народ чумаши, проживавший по берегам канала Санта-Барбара, использовал это растение, чтобы войти в галлюциногенный транс.

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Datura wrightii

Рядом с цветком размером 10,5 на 17 см найдено изображение ночной бабочки, скорее всего, из семейства бражников. Они известны тем, что питаются нектаром дурмана и после этого «петляют» в воздухе.

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Hyles lineata

На своде также сохранились остатки 400-летней жвачки, сохранившей следы галлюциногенов. Ее использовали во время ритуалов для путешествий сознания, «общения» с призраками, лечения, противостояния «злым духам», предсказаний будущего и поиска потерянных вещей. Datura wrightii также добавляли в чай во время ритуалов инициации (вступления во взрослую жизнь) мальчиков, а иногда и девочек.

По словам исследователей, рисунки не отличаются большой выразительностью, но в изнуряющем состоянии измененного сознания тяжело проявлять художественные таланты, отмечают ученые. Они считают, что изображения на потолке пещеры помогали концентрироваться для вхождения в транс.

Анна Лысенко

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