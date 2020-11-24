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13:41 (мск), источник: Ведомости

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» превысила 95%

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» на 42 день после первой инъекции превысила 95%, утверждают разработчики препарата.

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Источник: РИА "Новости"
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Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели «Спутник V», показал эффективность 92%.

«Так, предварительные данные о добровольцах на 42-й день после первой дозы (эквивалентно 21 дню после второй дозы), когда у них уже сформировался устойчивый иммунный ответ, свидетельствуют о том, что коэффициент эффективности вакцины превышает 95%», — говорится в сообщении.

При подсчете показателя учитывались данные 18 794 испытателей, которые получили оба компонента препарата или плацебо.

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По данным исследователей, из 14 095 участников испытаний, которые получили вакцину, заразились коронавирусом восемь человек. Среди 4699 добровольцев, которые получили плацебо, был зарегистрирован 31 случай заболевания.

«Спутник V» считается первой вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

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