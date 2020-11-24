13:29 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Кот тайно жил на два дома. Его выдала записка на шее
Ханна Монтана в мире кошек.
Кот мексиканки Джессики Тринидад по имени Калвин частенько сбегает из дома. По словам девушки, ее питомец может пропадать по несколько дней — и только недавно ей удалось выяснить, как он проводит свое свободное время.
На днях кот вернулся домой с запиской на шее: «Привет! Я так классно выгляжу в своем новом синем ошейнике! Как меня зовут? Девушка, которую я навещаю каждый день, зовет меня Джордж». Это послание очень удивило Джессику — и она тут же решила написать ответ.
«Спасибо! Меня зовут Калвин, но моя человеческая мама называет меня Бабас, на это имя я тоже откликаюсь. Я родился в ноябре, и я мексиканец, а еще понимаю испанский. Спасибо большое, что кормишь меня, моя
Сейчас девушки продолжают общаться друг с другом через котика. Джессика узнала, что ее соседку зовут Робин: «У нее уже есть несколько пушистых котиков. Она кошатница, которой я стремлюсь стать». Вот так кошки объединяют людей!
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