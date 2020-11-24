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13:29 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Кот тайно жил на два дома. Его выдала записка на шее

Ханна Монтана в мире кошек.

Кот мексиканки Джессики Тринидад по имени Калвин частенько сбегает из дома. По словам девушки, ее питомец может пропадать по несколько дней —‌ и только недавно ей удалось выяснить, как он проводит свое свободное время.

На днях кот вернулся домой с запиской на шее: «Привет! Я так классно выгляжу в своем новом синем ошейнике! Как меня зовут? Девушка, которую я навещаю каждый день, зовет меня Джордж». Это послание очень удивило Джессику — и она тут же решила написать ответ.

«Спасибо! Меня зовут Калвин, но моя человеческая мама называет меня Бабас, на это имя я тоже откликаюсь. Я родился в ноябре, и я мексиканец, а еще понимаю испанский. Спасибо большое, что кормишь меня, моя мама-человек часто волнуется, что я хожу голодный. Иногда я стрессую из-за маленького четырехлетнего человека в моем доме и страшного бульдога».

Сейчас девушки продолжают общаться друг с другом через котика. Джессика узнала, что ее соседку зовут Робин: «У нее уже есть несколько пушистых котиков. Она кошатница, которой я стремлюсь стать». Вот так кошки объединяют людей!

А у вас есть кошка или собака? Заполните анкету о своем питомце и получите бесплатный доступ к консультациям ветеринаров.

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