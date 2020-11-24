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16:37 (мск), источник: РБК

ОНФ назвал регионы с дефицитом лекарств от COVID-19

Эксперты ОНФ завершили мониторинг наличия антиковидных лекарств в аптеках, промежуточные итоги которого ранее были доложены президенту Путину. В региональных антилидерах — Чечня, Мурманская, Магаданская области и др.

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Источник: Агентство «Москва»

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе мониторинга более 11 тыс. аптек во всех регионах России выявили отсутствие лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, результаты исследования есть у РБК.

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Регионы с дефицитом

Острая нехватка противовирусных препаратов с действующим веществом фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон была обнаружена в Мурманской области (препаратов нет в 66% аптек), в Камчатском крае (препараты отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесии — там лекарств нет в 58% аптек.

Проблемы есть в регионах и с наличием антибиотиков. Так, лекарства с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в Пензенской области в 64% аптек, Чеченской Республике и Алтайском крае — в 35% аптек, в Ингушетии — в 26%.

В Чечне и Вологодской области в 88% аптек нет в наличии пероральных антикоагулятнов (в форме таблеток, капсул, растворов и т. д.) с действующими веществами ривароксабан, апиксабан. Тех же препаратов в Магаданской области не оказалось в 84% аптек.

По словам руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева, фармацевты в 64% аптек жаловались на несвоевременные поставки препаратов.
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В целом, по итогам мониторинга более 11 тыс. аптек эксперты ОНФ пришли к выводу, что препарат «Фавипиравир» отсутствует в более 80% аптек, противовоспалительный препарат «Метилпреднизолон» в более 72%, антибиотики, содержащие моксифлоксацин, — в 65%, а антибиотикии с действующим веществом левофлоксацин — более чем в 61% аптечных сетей.

РБК направил запросы в региональные министерства здравоохранения.

Промежуточные результаты мониторинга наличия лекарств в аптеках были представлены на совещании с Владимиром Путиным. По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, выходом из ситуации может стать решение президента о доставке бесплатных лекарств, применяемых при коронавирусе.

Долгая госпитализация и проблемы с вызовом скорой помощи

Другая проблема, выявленная ОНФ, — сложности с вызовом врача на дом. Она возникает на этапе звонка в медучреждение, к тому же зачастую врач приходит не в день сигнала о плохом самочувствии.

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«По результатам нашего опроса, в 49% случаев врач посетил больного в день вызова, в 26% — во второй и третий день, и в 25% случаев врач приходил либо сильно позже, либо люди сами пошли в поликлинику», — сообщал тогда Кузнецов.

По его мнению, для решения этой проблемы нужно работать над транспортным обеспечением участковых врачей.

Также у пациентов возникает проблема с ожиданием госпитализации. Среднее время госпитализации составляет 49 минут, что, по версии ОНФ, приемлемо, но в некоторых регионах оно может доходить и до 2,5 часа.

Для того чтобы решить эту проблему, в ОНФ предложили привлекать волонтеров, которые остаются на ночные дежурства, оформляют документацию и т. д.

Что изменилось

Как следует из мониторинга ОНФ, после доклада Путину в некоторых регионах начали происходить изменения.

В Вологодской и Курской областях начали доставлять бесплатные лекарства амбулаторным больным. В государственных аптеках Липецка также были проработаны вопросы поставок лекарств. В Костромской области местный оперативный штаб поручил выделить дополнительный транспорт из государственных и подведомственных организаций.

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На прошлой неделе в Минпромторге РБК сообщили, что производители лекарств, применяемых при коронавирусе, вывели производство этих препаратов в приоритет: в частности, по запросу ведомства было выпущено 202 тыс. упаковок «Фавипиравира».

Суточная мощность производства антибиотика «Азитромицин» сейчас составляет 2,2 млн упаковок. Антикоагулянт «Эноксапарин натрия» ежедневно производится в количестве более 250 тыс. упаковок.

В Росздравнадзоре РБК сообщили, что вопросы нехватки лекарств в регионах рассматриваются в ежедневном режиме, а решения и предложения передаются в оперативные штабы этих регионов, местные минздравы и губернаторам. В ведомстве напомнили, что пациенты, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно должны обеспечиваться лекарствами бесплатно — на эти цели правительство выделило регионам более 5 млрд руб.

«Таким образом, пациентам с COVID-19 нет необходимости приобретать препараты в аптечной сети», — резюмировали в Росздравнадзоре.

По данным надзорного ведомства за 2020 год в гражданский оборот было выпущено более 1,1 млн упаковок фавипиравира, более 3,3 млн упаковок метилпреднизолона. По антибиотикам с действующим веществом левофлоксацин было выпущено более 28,2 млн упаковок, с веществом моксифлоксацин — почти 3 млн упаковок.

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