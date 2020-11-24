Министр просвещения предложил создать пантеон героев России

«Предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировались культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России», — заявил Кравцов во время Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому (цитата по «РИА Новости»).
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил изменить оформление всех детских центров республики. Героев комиксов Marvel и других персонажей из западной культуры заменят национальными героями Чечни. Например, в детском центре в городе Курчалое на стенах вместо Человека-паука, Капитана Америки, Железного человека и Тора уже появились первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, а также военные лидеры Кавказской войны конца XVIII — XIX веков Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский и Шейх Мансур.