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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр просвещения предложил создать пантеон героев России

Глава Минпросвещения Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России. По его словам, это будут яркие исторические личности, благодаря которым формировались история и культура страны.

Источник: РИА "Новости"
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«Предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировались культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России», — заявил Кравцов во время Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил изменить оформление всех детских центров республики. Героев комиксов Marvel и других персонажей из западной культуры заменят национальными героями Чечни. Например, в детском центре в городе Курчалое на стенах вместо Человека-паука, Капитана Америки, Железного человека и Тора уже появились первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, а также военные лидеры Кавказской войны конца XVIII — XIX веков Бейбулат Таймиев, Байсангур Беноевский и Шейх Мансур.

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