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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спасатель МЧС нарисовал картины классиков на стенах Дзержинска (видео)

И на городском транспорте.

Спасатель МЧС России Илья Спиченков переносит шедевры мировой живописи на улицы Дзержинска. Жители промышленного города любуются муралами с репродукциями Ван Гога, Шишкина, да Винчи и других художников.


Ван Гог, да Винчи, Шишкин: пожарный рисует шедевры мировой живописи на улицах Дзержинска

По словам сотрудника 11-й городской пожарно-спасательной части, места для своих работ он выбирает по-разному. Иногда это происходит само собой, почти что мистическим образом, говорит Илья.

«Когда я рисовал ["Звездную ночь"], мне постучала бабушка из этого окна и сказала: “А покрась мне окно”. Я говорю: “Без проблем, сделаю”», — вспоминает Спиченков.

В администрации города художнику для росписи предоставили несколько троллейбусов. Теперь по городу «курсируют» полотна Шагала и Пикассо.

Анна Лысенко

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