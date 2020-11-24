14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Спасатель МЧС нарисовал картины классиков на стенах Дзержинска (видео)
И на городском транспорте.
Спасатель МЧС России Илья Спиченков переносит шедевры мировой живописи на улицы Дзержинска. Жители промышленного города любуются муралами с репродукциями Ван Гога, Шишкина, да Винчи и других художников.
По словам сотрудника 11-й городской
«Когда я рисовал ["Звездную ночь"], мне постучала бабушка из этого окна и сказала: “А покрась мне окно”. Я говорю: “Без проблем, сделаю”», — вспоминает Спиченков.
В администрации города художнику для росписи предоставили несколько троллейбусов. Теперь по городу «курсируют» полотна Шагала и Пикассо.
Анна Лысенко