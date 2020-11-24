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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдено самое дорогое в мире мыло

Оно содержит частички золота и алмазов.

Небольшая семейная фабрика в Ливане, производящая мыло с XV века, продает самое дорогое мыло ручной работы в мире. Оно сделано из золота, алмазной пудры, оливкового масла, органического меда, фиников и стоит 2,8 тысяч долларов, сообщает Oddity Central.

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Бренд Khan Al Saboun, принадлежащий компании Bader Hassen & Sons из Триполи, производит разнообразные средства по уходу за кожей. Они содержат эфирные масла, натуральные ароматизаторы и продаются в эксклюзивных магазинах Дубая. При этом самый дорогой товар предлагают только специальным гостям и важным личностям.

Самый дорогой в мире кусок мыла был разработан в качестве уникального подарка первой леди Катара. В новом видео, ставшем вирусным, его предложили бахрейнской актрисе Шайле Сабт. Кусок мыла покрыт 24-каратным золотом. Те немногие, кто успел ощутить на себе воздействие мыла, описывают его как «наслаждение для чувств».

Анна Лысенко

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