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17:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Скорее всего, украли». В Кембридже ищут бесценные блокноты Дарвина, пропавшие 20 лет назад

Библиотека Кембриджского университета призналась, что ее сотрудники уже 20 лет не могут найти две важнейших записных книжки Чарльза Дарвина. Их стоимость может составлять несколько миллионов долларов.

Современные представления о развитии всего живого на Земле основаны на теории эволюции Дарвина | Источник: CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY

В одном из блокнотов была сделана знаменитая первая версия рисунка «Древо жизни» со словами «Я думаю» (I think) вверху страницы. На этом рисунке ученый впервые попытался представить свои размышления о взаимодействии между разными видами одного рода, которые впоследствии легли в основу его теории эволюции.

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После долгих и тщательных поисков нынешнее руководство библиотеки пришло к выводу, что блокноты, вероятнее всего, были украдены. Библиотека выразила сожаление, что к делу вовремя не привлекли полицию, и теперь просит откликнуться всех, у кого могут быть сведения о пропавших артефактах.

«Это просто ужасно, — сказала Би-би-си глава Кембриджской библиотеки Джессика Гарднер. — Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, что произошло».

Блокноты Дарвина были в красных кожаных переплетах и хранились в специально для них сделанной коробке синего цвета.

Как пропали блокноты

Последний раз сотрудники библиотеки видели их в ноябре 2000-го. Тогда кто-то из сотрудников университета попросил принести их из хранилища для особо ценных рукописных документов, чтобы сфотографировать. Блокноты доставили в студию, которая находилась во временном помещении на территории библиотеки, поскольку в здании тогда шел ремонт.

В одном из пропавших блокнотов - знаменитый набросок "древа жизни" | Источник: CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY

Но через два месяца, во время плановой проверки, на месте их не нашли. «Мы знаем, что их сфотографировали в ноябре, — говорит Гарднер. — Но нам совершенно неизвестно, что случилось в период между этим моментом и январем 2001-го, когда их не оказалось на обычном месте на полках хранилища. И, к сожалению, больше никакой информации у нас нет».

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В то время сотрудники библиотеки думали, что блокноты на самом деле вернули, но разместили их в другом месте. «Мои предшественники искренне считали, что их по ошибке поставили на неправильную полку и они найдутся», — объясняет Гарднер, которая возглавила библиотеку Кембриджского университета в 2017 году.

За прошедшие годы сотрудники библиотеки не раз прочесывали различные отделы хранилища в попытках найти блокноты, но результатов поиски не принесли.

Учитывая размеры Кембриджской библиотеки, это неудивительно. Там находится более 10 млн документов, в том числе карт, манускриптов и других артефактов, а общая длина полок составляет более 200 км.

В начале 2020 года сотрудники библиотеки совершили последнюю попытку найти артефакты. Они вручную проверили содержимое 189 коробок, содержащих книги, рисунки и письма Дарвина, но бесценных блокнотов в красных кожаных переплетах так и не обнаружили.

Тогда Гарднер решила, что пришла пора признать: блокноты не просто где-то завалялись и сами по себе не найдутся. «С тяжелым сердцем я поняла, что мы сделали неправильные выводы. Эти блокноты, скорее всего, украли», — говорит она.

«У кого-то под кроватью»

По словам нынешней главы библиотеки Кембриджского университета, ее предшественники совершили большую ошибку, когда исключили возможность воровства.

Если вам что-либо известно о двух блокнотах в красных переплетах, хранившихся в синей коробочке, музей просит поделиться этой информацией | Источник: CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY

За прошедшие 20 лет меры безопасности в библиотеке существенно ужесточились. «Сейчас, если бы потерялся артефакт такой значимости и ценности, мы обратились бы в полицию», — говорит Гарднер.

Полиция Кембриджа уже осведомлена о произошедшем, блокноты также занесены в международный регистр пропавших артефактов и в базу похищенных объектов искусства Интерпола.

При этом глава кембриджской библиотеки не исключает, что блокноты все еще могут быть найдены где-то в здании — но на полный осмотр всех полок и хранилищ уйдет пять лет.

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А пока она призывает на помощь общественность, бывших сотрудников и ученых — всех, кто может что-то знать о двух блокнотах в красных кожаных переплетах, поделиться информацией с библиотекой по имейлу* или обратиться в полицию Кембриджа.

«Есть вероятность, что они лежат у кого-то под кроватью, и это самый лучший для нас вариант. Возможно, кто-то понял, что продать их невозможно, или просто держит их у себя, — говорит Джессика Гарднер. — Теперь можно, ничем не рискуя, связаться с нами по этому поводу, возможно даже анонимно».

Что было в пропавших блокнотах

В июле 1837 года, когда Чарльзу Дарвину было 28 лет, он сделал первый набросок «древа жизни» в попытке схематически описать взаимоотношения видов на Земле.

«Происхождение видов путём естественного отбора» и «Происхождение человека» — две наиболее значимые работы Дарвина | Источник: CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY

Дарвин находился в своем доме в Лондоне, куда он только что вернулся с Галапагосских островов на борту корабля «Бигль». В этот момент ученый работал над идеями, которые пришли к нему во время этого путешествия.

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«В этих блокнотах Дарвин сделал первые попытки задаться вопросом о происхождении видов, — объясняет Джим Секорд, ученый из Кембриджского университета. — Эти записи помогают буквально увидеть, как он мыслил. Там есть множество пометок о самых разных данных, с которыми он работает. Становится понятно, как он очень быстро пропускал через себя все эти идеи, чувствуется его интеллектуальная энергия».

Спустя более 20 лет Дарвин поместил более подробную и проработанную версию «древа жизни» в своей знаменитой книге «Происхождение видов путём естественного отбора». Эта научная работа, которая заложила основы эволюционной биологии, была опубликована в 1859 году.

По его словам, потеря насколько важного артефакта была бы настоящей трагедией.

Революционная теория

Британский ученый-натуралист Чарльз Дарвин своими работами работой изменил существовавшее в начале XIX века представление об окружающем мире и положил начало эволюционной биологии.

Когда была опубликована его книга «Происхождение видов путём естественного отбора», многие отнеслись к ней с большой долей скепсиса, так как она противоречила убеждению о том, что мир и все живые существа в нем созданы Богом.

В 1871-м вышла вторая книга Дарвина, в которой он применил теорию эволюцию к человеку, предположив, что у людей и обезьян общие предки.

Теория Дарвина остается основополагающей для современных представлений о мире.

* Всем, кому что-то известно о местонахождении блокнотов Дарвина, Кембриджская библиотека просит написать по электронной почте по адресу ManuscriptAppeal@lib.cam.ac.uk или обратиться в полицию Кембриджа.

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