«Скорее всего, украли». В Кембридже ищут бесценные блокноты Дарвина, пропавшие 20 лет назад

В одном из блокнотов была сделана знаменитая первая версия рисунка «Древо жизни» со словами «Я думаю» (I think) вверху страницы. На этом рисунке ученый впервые попытался представить свои размышления о взаимодействии между разными видами одного рода, которые впоследствии легли в основу его теории эволюции.
После долгих и тщательных поисков нынешнее руководство библиотеки пришло к выводу, что блокноты, вероятнее всего, были украдены. Библиотека выразила сожаление, что к делу вовремя не привлекли полицию, и теперь просит откликнуться всех, у кого могут быть сведения о пропавших артефактах.
«Это просто ужасно, — сказала Би-би-си глава Кембриджской библиотеки Джессика Гарднер. — Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, что произошло».
Блокноты Дарвина были в красных кожаных переплетах и хранились в специально для них сделанной коробке синего цвета.
Как пропали блокноты
Последний раз сотрудники библиотеки видели их в ноябре 2000-го. Тогда кто-то из сотрудников университета попросил принести их из хранилища для особо ценных рукописных документов, чтобы сфотографировать. Блокноты доставили в студию, которая находилась во временном помещении на территории библиотеки, поскольку в здании тогда шел ремонт.
Но через два месяца, во время плановой проверки, на месте их не нашли. «Мы знаем, что их сфотографировали в ноябре, — говорит Гарднер. — Но нам совершенно неизвестно, что случилось в период между этим моментом и январем 2001-го, когда их не оказалось на обычном месте на полках хранилища. И, к сожалению, больше никакой информации у нас нет».
В то время сотрудники библиотеки думали, что блокноты на самом деле вернули, но разместили их в другом месте. «Мои предшественники искренне считали, что их по ошибке поставили на неправильную полку и они найдутся», — объясняет Гарднер, которая возглавила библиотеку Кембриджского университета в 2017 году.
За прошедшие годы сотрудники библиотеки не раз прочесывали различные отделы хранилища в попытках найти блокноты, но результатов поиски не принесли.
Учитывая размеры Кембриджской библиотеки, это неудивительно. Там находится более 10 млн документов, в том числе карт, манускриптов и других артефактов, а общая длина полок составляет более 200 км.
В начале 2020 года сотрудники библиотеки совершили последнюю попытку найти артефакты. Они вручную проверили содержимое 189 коробок, содержащих книги, рисунки и письма Дарвина, но бесценных блокнотов в красных кожаных переплетах так и не обнаружили.
Тогда Гарднер решила, что пришла пора признать: блокноты не просто где-то завалялись и сами по себе не найдутся. «С тяжелым сердцем я поняла, что мы сделали неправильные выводы. Эти блокноты, скорее всего, украли», — говорит она.
«У кого-то под кроватью»
По словам нынешней главы библиотеки Кембриджского университета, ее предшественники совершили большую ошибку, когда исключили возможность воровства.
Если вам что-либо известно о двух блокнотах в красных переплетах, хранившихся в синей коробочке, музей просит поделиться этой информацией | Источник:CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY
За прошедшие 20 лет меры безопасности в библиотеке существенно ужесточились. «Сейчас, если бы потерялся артефакт такой значимости и ценности, мы обратились бы в полицию», — говорит Гарднер.
Полиция Кембриджа уже осведомлена о произошедшем, блокноты также занесены в международный регистр пропавших артефактов и в базу похищенных объектов искусства Интерпола.
При этом глава кембриджской библиотеки не исключает, что блокноты все еще могут быть найдены где-то в здании — но на полный осмотр всех полок и хранилищ уйдет пять лет.
А пока она призывает на помощь общественность, бывших сотрудников и ученых — всех, кто может что-то знать о двух блокнотах в красных кожаных переплетах, поделиться информацией с библиотекой по имейлу* или обратиться в полицию Кембриджа.
«Есть вероятность, что они лежат у кого-то под кроватью, и это самый лучший для нас вариант. Возможно, кто-то понял, что продать их невозможно, или просто держит их у себя, — говорит Джессика Гарднер. — Теперь можно, ничем не рискуя, связаться с нами по этому поводу, возможно даже анонимно».
Что было в пропавших блокнотах
В июле 1837 года, когда Чарльзу Дарвину было 28 лет, он сделал первый набросок «древа жизни» в попытке схематически описать взаимоотношения видов на Земле.
«Происхождение видов путём естественного отбора» и «Происхождение человека» — две наиболее значимые работы Дарвина | Источник:CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY
Дарвин находился в своем доме в Лондоне, куда он только что вернулся с Галапагосских островов на борту корабля «Бигль». В этот момент ученый работал над идеями, которые пришли к нему во время этого путешествия.
«В этих блокнотах Дарвин сделал первые попытки задаться вопросом о происхождении видов, — объясняет Джим Секорд, ученый из Кембриджского университета. — Эти записи помогают буквально увидеть, как он мыслил. Там есть множество пометок о самых разных данных, с которыми он работает. Становится понятно, как он очень быстро пропускал через себя все эти идеи, чувствуется его интеллектуальная энергия».
Спустя более 20 лет Дарвин поместил более подробную и проработанную версию «древа жизни» в своей знаменитой книге «Происхождение видов путём естественного отбора». Эта научная работа, которая заложила основы эволюционной биологии, была опубликована в 1859 году.
По его словам, потеря насколько важного артефакта была бы настоящей трагедией.
Революционная теория
Британский ученый-натуралист Чарльз Дарвин своими работами работой изменил существовавшее в начале XIX века представление об окружающем мире и положил начало эволюционной биологии.
Когда была опубликована его книга «Происхождение видов путём естественного отбора», многие отнеслись к ней с большой долей скепсиса, так как она противоречила убеждению о том, что мир и все живые существа в нем созданы Богом.
В 1871-м вышла вторая книга Дарвина, в которой он применил теорию эволюцию к человеку, предположив, что у людей и обезьян общие предки.
Теория Дарвина остается основополагающей для современных представлений о мире.
* Всем, кому что-то известно о местонахождении блокнотов Дарвина, Кембриджская библиотека просит написать по электронной почте по адресу ManuscriptAppeal@lib.cam.ac.uk или обратиться в полицию Кембриджа.
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