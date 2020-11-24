17:25 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Дед Мороз и Снегурочка оденутся потеплее
Как изменился формат поздравления детей с Новым годом
«Специфика этого года в том, что уличных мероприятий становится больше. Люди опасаются звать к себе домой, и нам поступают предложения провести праздник для небольшого количества детей на улице. Сейчас будем закупать обувь Деду Морозу и Снегурочке, чтобы быть наготове. На дом заказывают буквально для
Отличие прошлых лет в том, что раньше семьи объединялись, и было большее количество детей дома, сейчас, если заказывают, то только в свою семью.
Чтобы обезопасить себя как артистов и других людей, потому что мы же
15-минутное поздравление обойдется в 3 тыс. руб., получасовое — в 5 тыс., но это только до 30 декабря. В последний день года стоимость визита актеров увеличивается в разы, причем ценник растет с каждым часом. Так, например, в обеденное время Дед Мороз придет за 6 тыс. руб., а ближе к полуночи придется заплатить уже 10 тыс. Но есть и более бюджетные варианты, и их довольно много, отметила директор Московской школы Дедов Морозов Евгения Скопина: «Буквально на днях я смотрела на разных агрегаторах предложения по поводу поздравлений домашних, и в этом году многие актеры остались без работы. У населения возникают затруднения с доходами, поэтому сейчас можно найти поздравление за 1 тыс. руб. с двумя актерами, хотя раньше ценник начинался от 3 тыс. То есть мы видим, что идет тенденция удешевления. Не знаю, как это скажется на качестве, люди готовы приглашать домой, и у них в этом году есть возможность заплатить меньше».
В Москве по распоряжению мэра все детские развлекательные и зрелищные мероприятия, которые проводятся в помещении, приостановлены до 15 января. Актерам с новогодней программой остаются только небольшие точечные заказы, подтвердил директор Национальной школы Дедов Морозов имени Тараса Радченко Алексей Прокофьев: «Детские сады отменили новогодние праздники, они будут все организовывать своими силами в узком кругу. В школах елки тоже проводиться не будут. В этом году не будет хороводов, дети не будут сидеть на коленках, загадывать желания и рассказывать стихи,
Что касается справки, она действует три дня, а Дед Мороз работает 15 дней. Он что пять раз должен ходить и получать справку, что у него нет коронавируса? Это нереально.
Конечно, обязательным условием у Дедов Морозов является медицинские книжки, справка из полиции о том, что он благонадежный человек, и одна справка по COVID-19. Те семьи, которые обычно приглашают в этом году приехать, уже переболели коронавирусом сами.
Отменили в этом году и традиционную кремлевскую елку. Тем не менее представление состоится, но без зрителей. Актеры выступят на главной сцене Кремлевского дворца. Эту запись покажут накануне Нового года на телеканале «Карусель». В этот раз сказка будет называться «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Детям расскажут о новациях и технологиях на примерах Древнего Рима, покажут Россию петровских времен, расскажут о книгах и смартфонах. Для телевизионной версии будут использованы спецэффекты и 3D-графика.
Светлана Белова