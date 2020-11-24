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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии из 20-метрового колодца спасли слона

Спасательная операция длилась около 16 часов.

В деревне Дхармапури в южной части Индии более 50 человек в течение 16 часов вытаскивали из глубокого колодца провалившегося туда взрослого слона.

Как рассказал журналистам представитель Лесной службы Парвин Касван, слон пришел в деревню в поисках еды, но не заметил открытый 20-метровый колодец и упал в него. Местные жители, нашедшие животное, сразу же позвонили спасателям.

Jumbo task: Elephant rescued from deep well in India

A wild elephant that fell into a well in southern India was lifted out with a crane following a 16-hour rescue mission involving dozens of rangers and firefighters. Video and text by AGENCE FRANCE-PRESSE

Опубликовано INQUIRER.net Понедельник, 23 ноября 2020 г.

На помощь слону приехали пожарные, ветеринары и сотрудники Лесной службы. Кроме того, большинство местных мужчин выступили волонтерами в спасательной операции.

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Пока специалисты наверху ждали подъемный кран и готовили технику и веревки, волонтеры бросали слону в колодец банановые листья, чтобы он мог немного перекусить.

В итоге животное обездвижили специальными седативными препаратами с помощью дротиков, накинули на него веревки и наконец вытащили на поверхность.

По словам ветеринаров, несчастным животным оказалась слониха ростом почти в два с половиной метра. В течение трех часов специалисты проверяли ее состояние и, убедившись, что слониха не пострадала, выпустили ее на волю.

После инцидента местные жители пообещали закрыть колодец и поставить вокруг него ограждение. Как пишет Reuters, это уже третий подобный случай в этом районе за два года.

Екатерина Гура

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