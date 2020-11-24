В Индии из 20-метрового колодца спасли слона

В деревне Дхармапури в южной части Индии более 50 человек в течение 16 часов вытаскивали из глубокого колодца провалившегося туда взрослого слона.
Как рассказал журналистам представитель Лесной службы Парвин Касван, слон пришел в деревню в поисках еды, но не заметил открытый 20-метровый колодец и упал в него. Местные жители, нашедшие животное, сразу же позвонили спасателям.
На помощь слону приехали пожарные, ветеринары и сотрудники Лесной службы. Кроме того, большинство местных мужчин выступили волонтерами в спасательной операции.
Пока специалисты наверху ждали подъемный кран и готовили технику и веревки, волонтеры бросали слону в колодец банановые листья, чтобы он мог немного перекусить.
В итоге животное обездвижили специальными седативными препаратами с помощью дротиков, накинули на него веревки и наконец вытащили на поверхность.
По словам ветеринаров, несчастным животным оказалась слониха ростом почти в два с половиной метра. В течение трех часов специалисты проверяли ее состояние и, убедившись, что слониха не пострадала, выпустили ее на волю.
После инцидента местные жители пообещали закрыть колодец и поставить вокруг него ограждение. Как пишет Reuters, это уже третий подобный случай в этом районе за два года.