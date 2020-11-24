Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
24 ноября, источник: РИА Новости

Трамп провел церемонию помилования индеек

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме традиционную церемонию помилования индеек к предстоящему Дню благодарения.

Источник: AFP 2020

Трамп вышел из Белого дома со своей супругой, которую он держал за руку. Он снова поздравил американцев с тем, что индекс DJIA достиг 30 тысяч пунктов. После он поприветствовал своих детей, присутствовавших на церемонии. Немного рассказал о самом мероприятии и представил индеек, которых отобрали для помилования.

Выступление Трампа на мероприятии заняло больше времени, чем ремарки, сделанные ранее во вторник.

Президент США высказался и по поводу вакцин, которые, как сказал Трамп, вскоре положат конец пандемии коронавируса. «Потрясающее чувство, что они появились. И они появятся, вероятно, со следующей недели или вскоре после этого», — сказал Трамп, добавив, что сейчас «время вспомнить, что мы живем в величайшей стране».

По окончании церемонии Трамп и первая леди вернулись в Белый дом.

Двух птиц по традиции представили прессе за день до церемонии помилования, которая прошла в Розовом саду Белого дома. Имена для них выбрала из списка президентская чета, в этом году индеек назвали Кукуруза и Початок.

Видео
Не признавший поражения Трамп перестал появляться на публике

Кукуруза любит сладкую кукурузу и болтлива. Из спорта предпочитает американский футбол, время любит проводить, «гоняясь за ливнем», имеет цель «отточить высокий прыжок». Початок предпочитает фасоль, его спорт — пиклбол, а время он любит коротать за собиранием пазлов. Мечтает посетить монументы в американской столице, а также проехать на мотоцикле через родной штат Айова.

Такие данные приводятся в традиционных шуточных карточках о характерах и увлечениях птиц.

В прошлом году индеек назвали Хлеб и Масло — имена обычно дают такие, чтобы они дополняли друг друга по смыслу.

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить
'Позорище': Садальский раскритиковал наставников 'Голоса' после скандала
Байден пообещал, что США будут вновь «сидеть во главе стола»
Умерла автор известного советского учебника английского языка
Канделаки назвала цензурой штраф за интервью с Турчаком
Российский клуб на последней минуте упустил ничью в матче ЛЧ
Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
«Зенит» играет против «Лацио» в Лиге чемпионов (трансляция)
Hi-Tech
Ученые гадают о происхождении необычного металлического монолита Что же это
Горячие темы на Авто
Для поколения ЕГЭ... Напоминание. 409
Худые люди более успешны. 379
и попутешествовать нельзя - спасут =(( 259
Меховые накидки на автокресла. Не сопрут? 216
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Популярные темы на «Детях»
Здравоохранение в России 333
Вы бы отдали младенца бабушке? На время. 318
Кто одевает детей в секонд-хендах? 271
Чуть-чуть картинок 158
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь