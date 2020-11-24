24 ноября, источник: Lenta.Ru
Умерла автор известного советского учебника английского языка
В Москве скончалась лингвист, автор известного советского учебника английского языка Наталья Бонк. Об этом сообщается на сайте Литературного института.
Она ушла из жизни на 97-м году. В разные годы она преподавала английский язык на курсах МИД СССР, в Академии внешней торговли РФ, а в 1993-м пришла в Литинститут.
Бонк была автором ряда учебников английского языка.
В Литинституте вспомнили, как «в СССР все искали “учебник Бонка” (народ думал, что его автором был мужчина), и даже предлагали обменять его на любимый серебряный подстаканник». Всего по ее учебникам учились миллионы человек.