Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
24 ноября, источник: Lenta.Ru

Умерла автор известного советского учебника английского языка

В Москве скончалась лингвист, автор известного советского учебника английского языка Наталья Бонк. Об этом сообщается на сайте Литературного института.

Источник: РИА "Новости"

Она ушла из жизни на 97-м году. В разные годы она преподавала английский язык на курсах МИД СССР, в Академии внешней торговли РФ, а в 1993-м пришла в Литинститут.

Бонк была автором ряда учебников английского языка.

В Литинституте вспомнили, как «в СССР все искали “учебник Бонка” (народ думал, что его автором был мужчина), и даже предлагали обменять его на любимый серебряный подстаканник». Всего по ее учебникам учились миллионы человек.

 Важно знать: перечислены ошибки при сдаче теста на COVID-19
Путин решил судьбу богатых россиян
Байден пообещал, что США будут вновь «сидеть во главе стола»
Канделаки назвала цензурой штраф за интервью с Турчаком
Российский клуб на последней минуте упустил ничью в матче ЛЧ
Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
«Зенит» играет против «Лацио» в Лиге чемпионов (трансляция)
Трамп провел церемонию помилования индеек
Hi-Tech
Ученые гадают о происхождении необычного металлического монолита Что же это
Авто
Как камеры будут штрафовать за телефон и ремень В Москве камеры скоро начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговор по телефону без «хэндс-фри». Рассказываем, как это будет работать и можно ли обжаловать такой штраф
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Пара из Америки удочерила украинскую девочку. Через год пришло письмо
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Американцы удочерили девочку из Украины. Год спустя они узнали правду о ней
Gnezdo.ru
Красотка, спортсменка: а гляньте на внука
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Помните этого красавца? Теперь посмотрите на жену
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь