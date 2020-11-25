11:55 (мск), источник: Forbes
Почему Илон Маск — не второй богатейший человек мира
Возможно, вы видели новости о том, что Илон Маск занял второе место в списке богатейших миллиардеров мира. Forbes объясняет, почему это пока не так.
Благодаря стремительному росту акций Tesla за время пандемии состояние Илона Маска увеличилось почти в четыре раза — с $24,6 млрд в середине марта до текущих $126,8 млрд, следует из подсчетов Forbes. Однако, несмотря на эту космическую скорость, 49-летний предприниматель не стал вторым богатейшим человеком в мире. Но только пока.
Он уступает Джеффу Безосу, который лидирует с состоянием $182,6 млрд, и французскому производителю предметов роскоши Бернару Арно, чье состояние оценивается в $140,6 млрд. После очередного скачка котировок Tesla на этой неделе Маск обогнал Билла Гейтса, который теперь находится на четвертом месте с состоянием $119,4 млрд.
Оценка состояния Маска также включает в себя опционы на $25 млрд, которые он получил в мае в рамках компенсационного плана, рассчитанного на 12 траншей.
В конце октября, когда Tesla превзошла предусмотренные планом требования по EBITDA, Маск получил право на четвертый транш. Но пока что компания публично не подтвердила достижение показателя. Представитель Маска не ответил на запрос Forbes перед публикацией. До тех пор, пока получение четвертого транша не подтвердится, Forbes учитывает в оценке состояния Маска только примерно 25 млн опционов из общего пакета.
Помимо доли в Tesla, Маску принадлежит примерно 48% космической компании SpaceX, которая недавно провела первый регулярный запуск с астронавтами на борту по заказу NASA. В августе инвесторы оценили SpaceX в $46 млрд. Применив дисконт в 10%, который Forbes использует для частных компаний, долю Маска в SpaceX можно оценить в немногим менее $20 млрд.
Акции Tesla выросли на 36% с 17 ноября, когда агентство S&P Global объявило, что 21 декабря включит производителя электромобилей в индекс S&P 500. Это означало, что больше взаимных фондов, отслеживающих индекс S&P 500, будут покупать акции Tesla.
При нынешней рыночной капитализации в $525 млрд Tesla стоит намного больше Toyota ($198 млрд) и GM ($66 млрд) вместе взятых.
«Мне абсолютно все равно, — писал Маск Forbes в июле, когда его состояние побило очередной рекорд. — Числа растут и падают, но что
Хейли Кучинелло, перевод Натальи Балабанцевой