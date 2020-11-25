11:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Родители инвалидов жалуются на незаконное списание детских пособий за долги
«Ъ» собрал жалобы родителей
Летом 2020 года в России вступили в силу изменения в ФЗ- 229 «Об исполнительном производстве», согласно которому банкам и судебным приставам запрещается списывать социальные выплаты для погашения долгов. По закону, напомним, в счет оплаты у должника могут удерживаться 50% доходов, однако взыскание не может быть обращено на социальные выплаты на детей, пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами, компенсации за проезд и лекарства. Подобный запрет действовал и ранее, пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин при принятии соответствующих поправок, но проблема заключалась в том, что приставы и кредитные организации видели лишь счет должника без указания, какие выплаты туда поступили.
Тем не менее, выяснил «Ъ», в ряде регионов продолжают списывать со счетов родителей пенсии
«У меня с пенсии по инвалидности на ребенка приставы снимают 50%, — сообщила еще одна мать
Жительница Москвы сообщила, что с нее списывали долги за электричество, «которое не оплачивал сосед по коммунальной квартире»: «Суд без нашего присутствия решил взыскать с обоих квартиросъемщиков, а служба судебных приставов СЗАО решила списать со счета — мой и
Жительница Коми сообщила «Ъ», что в июне у ее ребенка была списана пенсия: «Обращалась к приставам через сайт и лично, обещали вернуть и обманули. Также по телефону обращалась в Сбербанк с претензией, но бесполезно». Жительница Крыма сообщила, что получает детское пособие на двух детей: «Суд и приставы уже несколько раз арестовывали карту и снимали деньги с обоих, последний раз в августе. При обращении к ним говорят, что не знают, что это выплата из ПФР, пособие по инвалидности».
«Пришлось побегать для возврата незаконно списанных денег, — рассказала жительница Белгородской области.— Были возвращены после составления и представления иска к банку. А еще приставы—исполнители по принудительному взысканию задолженности по алиментам делают перечисление на “номинальный счет” (открывается одним лицом, а денежные средства принадлежат другому лицу, используется для зачисления социальных выплат.— “Ъ”) с нарушениями, не указывают в назначении платежа “алименты”, и мои дети на законных основаниях их получить не могут, так как по платежному поручению идет возврат плательщику».
На повторное обращение в банке сообщили, что «ответственность за правильное указание кода лежит на организации—отправителе выплат», а код, указанный организацией, соответствовал маркировке общего дохода. Для корректировки заявительнице посоветовали обратиться в ПФР. Однако в региональном отделении фонда по Челябинской области на просьбу исправить кодировку предложили открыть номинальный счет. Другой заявительнице в этом регионе в отделении ПФР ответили, что «социальные пенсии не входят в вид доходов, на которые не может быть обращено взыскание»: «В связи с тем, что судебные приставы наложили арест на ваш расчетный счет, в банке производятся удержания с вашего счета, а не с пенсии детей». Этой заявительнице также предложили открыть номинальный счет.
«Мы не сторонники позиции злонамеренного нарушения закона со стороны ПФР, поэтому полагаем, что такие случаи происходят
Лазарева напомнила, что «в связи с пандемией и ограничениями многие семьи лишились доходов полностью или частично»: «Многие граждане, даже понимая, что не смогут обслуживать свои обязательства, были вынуждены обращаться за заемными средствами, чтобы просто выжить. В семьях с
В ПФР, однако, отметили, что на такие выплаты «не могут обращаться взыскания»: «Чтобы этого не происходило, начиная с июня такие выплаты маркируются согласно указанию Банка России. Отделения Пенсионного фонда перечисляют средства с учетом этого требования». Также в фонде отметили, что «пока обращений в фонд по поводу удержания средств из выплат на детей не поступало». По просьбе «Ъ» одна из заявительниц, которая ранее жаловалась в региональное отделение, обратилась в федеральный ПФР, но отклика пока нет.
Валерия Мишина