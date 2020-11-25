12:32 (мск), источник: РИА Новости
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица правозащитницы Греты Тунберг разыграли
Расшифровка записи разговора опубликована на официальном канале пранкеров в Youtube.
«Думаю, одного разговора недостаточно. Мы, наверное, можем согласиться с принципами. Но перед тем как я и моя страна туда вступят, я бы очень хотел, если это возможно, чтобы ты отправила мне подробное объяснение, что это из себя представляет. Я думаю, я положительно это рассмотрю», — ответил Трюдо.
Кроме этого, пранкеры от имени Тунберг сказали Трюдо, что принц Гарри является ее другом, и попросили политика позаботиться о нем, так как «он хороший парень».
«Он хороший парень, и я с нетерпением жду, каким будет его окончательное решение. Он еще не в Канаде, он был в Канаде, но поскольку он принимает решения наперёд, я могу заверить вас, что канадцы также очень любят его. Я — в первую очередь. У меня было несколько замечательных бесед с ним, и я с нетерпением жду возможности провести с ним больше времени, если он этого пожелает. Сейчас он находится в сложной ситуации со своей семьей и британскими СМИ, в частности. Желаю ему всего лучшего в построении его будущего», — сказал премьер Канады в беседе в пранкерами.
В разговоре с Трюдо пранкеры попросили Трюдо познакомить Тунберг с персонажами мультфильма «Южный парк» Теренсом и Филипом, на что политик ответил, что «я буду счастлив».
«Я спрошу своих помощников попытаться связать вас. Это будет наверное самый простой способ сделать это. Потому что у меня нет их прямых контактов с собой сейчас, но мы попытаемся это сделать», — добавил Трюдо, отметив, что надеется скоро еще раз пообщаться с Тунберг.
«Я тоже мечтаю о мире, где солдаты не нужны, но мы пока еще не живем в этом мире. К сожалению. К сожалению, для этого нужны люди противостоящие тем, кто причиняет вред невиновным. Но я очень очень ценю твои чувственные слова и думаю всегда, как мы можем использовать разные методы, чтобы прийти к миру», — сказал Трюдо.
В начале января герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Они также пообещали компенсировать налогоплательщикам значительные расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, предоставленного им королевой. Это заявление, сделанное на странице герцога и герцогини в Instagram, произвело эффект разорвавшейся бомбы.
С весны этого года принц Гарри и Меган перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не именуются более «Их Королевские Высочества». Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.