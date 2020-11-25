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14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль фиксирует тревогу и пессимизм в обществе из-за пандемии

В условиях пандемии COVID-19 невозможно избежать ее влияния на настроения в обществе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал отрицать, что коронавирус вызывает у россиян тревогу и пессимизм, но напомнил о работе властей в круглосуточном режиме для выправления ситуации.

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Источник: Reuters

«Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM», какие настроения общества фиксирует Кремль на фоне пандемии. «Это оптимизма, к сожалению, не добавляет», — сказал он.

По его словам, в регионах динамика разнонаправленная, где-то интенсивность распространения вируса падает, где-то продолжает расти. Он напомнил, что в регионах принимаются точечные, не связанные с локдауном, меры и они приводят к сокращению динамики распространения пандемии.

«Есть федеральный план, есть планы у губернаторов на местах — все это есть, все это реализуется. Именно это не позволяет случиться коллапсу в здравоохранении, оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие, проблемные моменты, которые случаются то в одном, то в другом регионе», — сказал Дмитрий Песков.

За последние сутки в России зафиксирован максимум летальных случаев среди зараженных коронавирусом — 507. Общее число умерших достигло 37 538. За сутки выявлено 23 675 зараженных, за все время пандемии — 2 162 503. На фоне роста заболеваемости власти регионов вводят ограничения на мероприятия в новогоднюю ночь.

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