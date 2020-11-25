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13:27 (мск), источник: Интерфакс

Вирусолог опроверг слухи о чипизации во время вакцинации

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения, заявил заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

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Источник: AP 2020

«Поскольку я немножко знаком с технологией производства вакцин, я не совсем представляю, какой должен быть уровень технологий производства этих чипов, которые можно спрятать в этой вакцине», — сказал Игнатьев на пресс-конференции в среду.

«Это настолько несуразно. Это, конечно, вызывает некоторый смех, но, наверное, люди думают об этом, считают, что это возможно. На мой взгляд, это вообще технически невозможно», — отметил он.

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По его словам, любой чип сразу зафиксирует система контроля как чужеродный элемент. «При контроле такой вакцины с каким-либо чипом, скорее всего, сработает датчик механического включения», — пояснил Игнатьев.

«Если это какой-то биологический чип, то уж точно не в нашей стране с нашей задачей. Такой ерундой заниматься и каким-то образом делать биологическое чипирование… нам бы вакцину сделать», — сказал Игнатьев.

О чипизации

С начала пандемии коронавируса в соцсетях и блогах распространяется информация о возможном чипировании населения во время вакцинации от новой инфекции. Генпрокуратура РФ весной активно блокировала сайты «с ложной информацией о коронавирусе и обязательном “чипировании” людей после пандемии».

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В сентябре в Минпромторге РФ сообщили, что в России планируют создать специальные чипы для вживления в тело человека, они помогут людям с ограниченными возможностями.

«Например, есть интересное предложение — разработка чипа, который помог бы начать ориентироваться незрячим. Чип, который вживляется в голову и дает возможность слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть», — заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак журналистам на форуме «Микроэлектроника-2020».

По его словам, чипизация становится нормой и подобные проекты развиваются во всем мире. «Наша киборгизация потихоньку идет. Вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает», — отметил чиновник.

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