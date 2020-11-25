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16:24 (мск), источник: Известия

«Одноклассники» определят лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года в премии контента «Самый ОК!»

Социальная сеть «Одноклассники» объявили третью премию лучшего контента «Самый ОК!». Пользователи с помощью народного голосования определят лучший хит, фильм, сериал, шоу, трансляцию и блог 2020 года.

Пользователи социальной сети могут отдать голос за любимые фильмы, песни и шоу с 25 ноября до 9 декабря. Голосование пройдет в специальном приложении «Самый ОК!».

Отдать свой голос можно не более одного раза в сутки. После того как пользователь проголосует за лучший контент, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с логотипом премии.

В число номинантов премии традиционно попали самые популярные у пользователей ОК проекты, созданные российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году.

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Специально для премии компания Brand Analytics с помощью одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ проанализировала упоминания наиболее заметных шоу, фильмов и сериалов 2020 года в публикациях и комментариях пользователей ОК. Лучшие проекты по числу упоминаний, а также количеству просмотров трейлеров и отдельных эпизодов в ОК стали номинантами премии «Самый ОК!». Претендентов в номинации «Хит года» организаторы премии определяли по количеству прослушиваний треков, которые появились в музыкальном сервисе ОК с 1 января 2020 года. Номинантов в «Блог года» и «Трансляцию года» — по количеству просмотров контента.

Одноклассники проводят премию «Самый ОК!» с 2017 года. Каждый раз в ней принимают участие самые популярные российские проекты, все они представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК. Это может быть трейлер фильма, аудиотрек, премьерный эпизод сериала, трансляция и другое. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android.

Номинанты премии «Самый ОК!»

Хит года

  • «Девочка, танцуй», Artik & Asti
  • «Луна не знает пути», Тайпан & Agunda
  • «ЯТЛ», Zivert
  • «Краш», Клава Кока & NILETTO
  • «Французский поцелуй», Миша Марвин & Ханна

Фильм года

Сериал года

Шоу года

  • «Ледниковый период», Первый канал
  • «Ты супер!», НТВ
  • «Ну-ка, все вместе!», Россия 1
  • «Решала», Че
  • «Модель XL», Ю

Трансляция года

  • Трансляции Ла Лиги
  • Трансляции Серии А
  • Трансляция праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал
  • Онлайн-марафон «Русского Радио»
  • Концерт в рамках проекта «Домашние сезоны» Дениса Мацуева из Московской филармонии

Блог года

  • Юлия Фомина
  • Вокруг Светы
  • Неугомонные
  • Уютный ЗОЖ
  • Ирина Ушакова
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