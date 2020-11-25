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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Американские астронавты будут пользоваться российским туалетом

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российских космонавтов, находящихся сейчас на Международной космической станции, предупредили, что коллеги с американского сегмента МКС будут пользоваться их санузлом, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Источник: Reuters

«В связи с особенностями функционирования устройства на американском сегменте американскому экипажу придется пользоваться российским. При этом очень важно соблюдать режимы пользования АСУ (ассенизационно-санитарное устройство — ред.)», — сказал специалист Центра управления полетами.

Он не уточнил, что это за особенности функционирования.

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На МКС находятся два туалета российского производства: в российском модуле «Звезда» и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Также на станцию в октябре доставили новый американский туалет, который сейчас готов к установке в модуле Tranquillity.

Сейчас на станции российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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