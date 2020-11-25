Генри Кавилла подловили за обедом в костюме «Ведьмака»

Неутомимые папарацци следят за съемками второго сезона сериала «Ведьмак», особенно за исполнителем главной роли Генри Кавиллом. Им удалось подловить актера за обедом.
В этом не было бы ничего удивительного, вот только обедал Кавилл в полном «обмундировании» и гриме ведьмака-мутанта. Картина получилась настолько необычная, что тут же породила волну мемов в соцсетях.
На фото у Генри необычно бледное лицо (в сериале это означает, что ведьмак недавно принял магический эликсир для охоты на чудовищ). А еду он поглощает с таким грозным видом, что от одного этого зрелища упыри и кикиморы должны броситься врассыпную, шутят фанаты.