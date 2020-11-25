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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Генри Кавилла подловили за обедом в костюме «Ведьмака»

Жутковатая картина.

Неутомимые папарацци следят за съемками второго сезона сериала «Ведьмак», особенно за исполнителем главной роли Генри Кавиллом. Им удалось подловить актера за обедом.

В этом не было бы ничего удивительного, вот только обедал Кавилл в полном «обмундировании» и гриме ведьмака-мутанта. Картина получилась настолько необычная, что тут же породила волну мемов в соцсетях.

На фото у Генри необычно бледное лицо (в сериале это означает, что ведьмак недавно принял магический эликсир для охоты на чудовищ). А еду он поглощает с таким грозным видом, что от одного этого зрелища упыри и кикиморы должны броситься врассыпную, шутят фанаты.

Бедный селянин: «Спасибо, ведьмак. Как тебе отплатить?» Геральт: «Ничего мне не нужно». Геральт перед тем, как покинуть дом селянина:
«Это так смешно, а-а-а!»
Все: "О господи, что будет во втором сезоне?! С чем или с кем будет сражаться Геральт? Где Лютик? Что случилось с Йеннифэр?!" Геральт во 2-м сезоне (побеждает голодного монстра в животе, накормив его пастой): "Ням-ням-ням!"

Анна Лысенко

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