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17:48 (мск), источник: ТАСС

Закрытые кафе и ярмарки, где нельзя есть. Какие ограничения останутся в Европе к Рождеству

ТАСС, 25 ноября. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти за месяц до Рождества по григорианскому календарю — только за последнюю неделю, по данным ВОЗ, на планете выявили 4 млн новых случаев заражения.

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Тем не менее в организации считают, что статистика свидетельствует о «замедлении глобальных темпов» распространения инфекции. Это может отразиться на противоэпидемических мерах в разных странах.

ТАСС собрал главное об ограничениях, которые могут смягчить в Европе к Рождеству.

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Англия и Франция

В Англии строгий карантин действует до 2 декабря, и продлевать его не будут, заменив локальными ограничениями в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе. В других частях Соединенного Королевства были введены схожие меры, и можно предполагать, что к праздникам их тоже смягчат.

При этом по всей Великобритании с 23 до 27 декабря семьям и компаниям друзей, живущим раздельно, будет разрешено встречаться и проводить время вместе, но не более трех, а список гостей придется формировать заранее без возможности изменить.

Карантин во Франции начнут смягчать уже 28 ноября, второй этап намечен на 15 декабря. В праздники в стране, однако, будет действовать комендантский час — с 21:00 до 07:00 (кроме сочельника и новогодней ночи), останутся закрытыми рестораны. Не откроется и рождественский рынок в Страсбурге.

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Испания и Чехия

В Испании на праздники обещают смягчить комендантский час — 24 и 31 декабря он будет действовать с 01:00 до 06:00, а также разрешить собираться по шесть человек.

В Мадриде предлагают менее жесткие ограничения — отложить начало комендантского часа до 01:30 и допускать компании до 10 человек.

Власти Чехии планируют позволить жителям оставаться на улице до 23:00. Однако большинство магазинов, рестораны и кафе, а также учреждения культуры останутся закрытыми.

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Италия и Польша

В Италии и Польше планируют открыть непродовольственные магазины.

Итальянские власти пока готовят план дальнейшего смягчения ограничений в праздники, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости.

Польское правительство не собирается открывать увеселительные заведения раньше Рождества и не исключает введения запрета на передвижение по стране в праздники.

Германия, Болгария и Эстония

В Германии, как ожидается, действующий карантин продлят — возможно, до Рождества. Жители страны не смогут по традиции посетить рождественские ярмарки — они уже официально отменены в Дрездене и Нюрнберге.

В Софии рождественские ярмарки разрешат, но там нельзя будет есть и подолгу оставаться на одном месте.

Провести ярмарку обещают и в Таллине.

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