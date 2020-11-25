16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снял уникальные кадры схватки между медведем и тигром (фото)
Определить победителя в поединке животные не смогли.
Фотограф дикой природы Арпит Парекх во время своей недавней поездки в тигровый заповедник Тадоба Андхари в Махараштре, Индия, стал свидетелем необычного зрелища.
Проезжая на машине по одному из маршрутов, фотограф увидел спящего тигра и решил сделать несколько кадров, но дальше события развивались неожиданно. Спустя пару минут тигр метнулся в кусты, откуда послышались визги и рычание.
Через некоторое время из кустов показался тот самый 300-килограммовый тигр и 140-килограммовый
Животные продолжали свою драку в течение 30 минут. За это время тигру удалось укусить медведя за лапу, а тот сильно поцарапал противника в ответ. В конце концов, так и не определив победителя схватки, два хищника решили разойтись, пишет Mirror.
Екатерина Гура