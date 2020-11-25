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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял уникальные кадры схватки между медведем и тигром (фото)

Определить победителя в поединке животные не смогли.

Фотограф дикой природы Арпит Парекх во время своей недавней поездки в тигровый заповедник Тадоба Андхари в Махараштре, Индия, стал свидетелем необычного зрелища.

Проезжая на машине по одному из маршрутов, фотограф увидел спящего тигра и решил сделать несколько кадров, но дальше события развивались неожиданно. Спустя пару минут тигр метнулся в кусты, откуда послышались визги и рычание.

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Через некоторое время из кустов показался тот самый 300-килограммовый тигр и 140-килограммовый медведь-губач, который, несмотря на свои скромные размеры, считается одним из самых опасных представителей своего семейства.

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Животные продолжали свою драку в течение 30 минут. За это время тигру удалось укусить медведя за лапу, а тот сильно поцарапал противника в ответ. В конце концов, так и не определив победителя схватки, два хищника решили разойтись, пишет Mirror.

Екатерина Гура

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