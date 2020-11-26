11:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Убитые из-за коронавируса норки «восстали из-под земли» в Дании
Убитые
Отмечается, что убитых норок закопали на глубину около одного метра, однако они все равно поднялись
«Это естественный процесс, который мы постарались учесть, положив сверху больше почвы», — объяснил
5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.