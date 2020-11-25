ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

По ее мнению, ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться, если 90% жителей будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, а также если они откажутся от крупных корпоративов и других мероприятий, «где очень много людей близко подходят друг к другу».
По словам Вуйнович, всеобщий карантин — эта «крайняя мера» и до него есть много других возможностей влиять на распространение коронавируса.
На фоне роста числа заразившихся коронавирусом в Москве ввели новые меры. В частности, в городе до середины января запрещена работа ночных заведений. Ограничение будет действовать и в новогоднюю ночь.
В мэрии Москвы сообщили, что работодатели смогут организовать новогодние корпоративы лишь при соблюдении противоэпидемических мер. Среди них — ограничение числа гостей до 50 человек, соблюдение социальной дистанции и завершение мероприятий не позже 23:00. Эти требования касаются корпоративов не только в ресторанах, но и в помещениях самих компаний, сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк.