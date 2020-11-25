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19:00 (мск), источник: РБК

ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

Россия может выйти на плато по коронавирусу, если жители будут соблюдать рекомендации, а также откажутся от больших корпоративов. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

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Источник: Reuters

По ее мнению, ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться, если 90% жителей будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, а также если они откажутся от крупных корпоративов и других мероприятий, «где очень много людей близко подходят друг к другу».

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По словам Вуйнович, всеобщий карантин — эта «крайняя мера» и до него есть много других возможностей влиять на распространение коронавируса.

На фоне роста числа заразившихся коронавирусом в Москве ввели новые меры. В частности, в городе до середины января запрещена работа ночных заведений. Ограничение будет действовать и в новогоднюю ночь.

В мэрии Москвы сообщили, что работодатели смогут организовать новогодние корпоративы лишь при соблюдении противоэпидемических мер. Среди них — ограничение числа гостей до 50 человек, соблюдение социальной дистанции и завершение мероприятий не позже 23:00. Эти требования касаются корпоративов не только в ресторанах, но и в помещениях самих компаний, сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк.

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