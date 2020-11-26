03:53 (мск), источник: Российская газета
Карьерный рост как госуслуга. Центры занятости станут кадровыми агентствами
Службы занятости перепрофилируют в государственные кадровые агентства и переведут их на новый стандарт обслуживания граждан, рассказали «Российской газете» в минтруде. Они должны помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю, пояснили в ведомстве. Внедряться такой стандарт будет поэтапно. Ежегодно он будет корректироваться с учетом меняющихся потребностей рынка труда.