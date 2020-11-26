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03:53 (мск), источник: Российская газета

Карьерный рост как госуслуга. Центры занятости станут кадровыми агентствами

Службы занятости перепрофилируют в государственные кадровые агентства и переведут их на новый стандарт обслуживания граждан, рассказали «Российской газете» в минтруде. Они должны помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю, пояснили в ведомстве. Внедряться такой стандарт будет поэтапно. Ежегодно он будет корректироваться с учетом меняющихся потребностей рынка труда.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что до конца 2023 года все службы занятости будут модернизированы. Планируется их полное переоснащение, а также переобучение сотрудников — новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тысяч человек в 2021 году и по 6 тысяч человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год.

Министр также отметил, что благодаря единой цифровой платформе максимальное количество услуг они будут предоставлять в электронном формате, а также смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.

61 регион затронет реформа центров занятости в следующем году.

Службы занятости в новом качестве появятся в 61 регионе в 2021 году, в 2022 году они будут работать уже в 73 регионах, а в 2023 году заработают по всей России, сообщили в минтруде.

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