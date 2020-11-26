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02:51 (мск), источник: Известия

Минэк предложил сократить число документов для устройства на госслужбу

Минэкономразвития РФ предложило сократить число документов, необходимых для поступления на госслужбу. Об этом говорится в проектах постановлений правительства, которые есть в распоряжении «Известий».

Источник: Reuters

На данный момент для устройства на госслужбу требуется 22 документа. Среди необходимых бумаг значатся в том числе копия справки о регистрации по месту жительства, медицинское заключение, копия свидетельств о перемене имени и справки о рождении детей.

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По замыслу министерства, предоставлять в бумажном виде следует только восемь документов: анкету; автобиографию; фотографии; справку о доходах и расходах гражданина; справку о доходах и расходах его супруги (а) и несовершеннолетних детей; ссылки на страницы соискателя в соцсетях; копии удостоверений о награждении госнаградами.

«Законопроект позволит создать более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия», — отмечается в пояснительной записке.

Получить остальные данные можно будет из профильных министерств и ведомств.

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