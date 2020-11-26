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05:07 (мск), источник: ТАСС

МВД отказалось от идеи увеличить количество вопросов при сдаче экзамена на права

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. МВД России не будет увеличивать количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20, и они по-прежнему будут поделены на четыре блока. Об этом говорится в проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция планирует увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а также изменить порядок приема испытания, то есть каждому вопросу планировалось присвоить определенное количество баллов, но, согласно проекту регламента, пока этого не будет.

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«Все экзаменационные вопросы объединяются в 4 группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по 5 вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный», — говорится в документе.

Также там отмечено, что, как и прежде, для ответа на экзаменационный билет кандидату в водители предоставляется 20 минут. «В случае, если при ответе на вопросы билета кандидат в водители допустил две ошибки в разных тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители допущены ошибки», — сказано в документе.

Как и раньше, кандидатам в водители запрещается пользоваться на экзамене какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

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