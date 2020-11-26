05:17 (мск), источник: РИА Новости
Российские военные успешно испытали новую противоракету
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные успешно испытали новую противоракету, она стартовала с полигона
Пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.
Как подчеркнул командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС
В Минобороны отметили, что система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне
По его оценке, речь идет о ракете 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.