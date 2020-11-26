Рейс в КНР отменили из-за идентичных тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

В результате рейс был отменен. В конце октября управление гражданской авиации КНР уже приостанавливало на одну неделю рейсы авиакомпании «Икар» из Москвы в Чжэнчжоу из-за пассажиров с коронавирусом.
Ранее Китай ввел требование о предоставлении не только ПЦР-теста на COVID, но и серологического теста на антитела для всех, кто желает въехать в страну, объяснив это увеличением числа ввозных случаев коронавирусной инфекции в последние месяцы.
«Двадцать пятого ноября, когда наше посольство провело проверку результатов тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела пассажиров рейса EO429 “Москва — Чжэнчжоу” авиакомпании “Икар” (Pegas Fly), было обнаружено, что результаты серологических тестов на антитела у более чем 190 пассажиров рейса полностью одинаковые. Возможности гарантировать достоверность этих тестов нет, и в результате пассажиры не смогли получить “код здоровья” для посадки на борт», — говорится в сообщении дипмиссии в соцсети WeChat.
В посольстве заявили, что, по имеющимся сведениям, авиакомпания «Икар» централизованно организовывала тестирование всех пассажиров этого рейса в одном из центров.
«Авиакомпания “Икар” (Pegas Fly) и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумного объяснения абсолютно одинаковым результатам тестирования», — отметили в посольстве.
Указывается, что китайское посольство обратилось к авиакомпании с просьбой организовать для пассажиров рейса повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела, а также должным образом разместить застрявших в Москве людей с указанного рейса.