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07:26 (мск), источник: РИА Новости

Американка вернула в музей кусок древнего мрамора, который ранее украла

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Национальный римский музей получил посылку с куском древнего мрамора. В сопроводительном письме американка призналась, что украла его три года назад, сообщает The Guardian.

Источник: РИА Новости

На артефакте написано «Для Сэма с любовью от Джесс, Рим, 2017».

В письме Джесс просит простить ее, поясняя, что присвоила себе то, что не принадлежит ей по праву.

«Я ужасно себя чувствую не только из-за того, что украла этот кусок и забрала оттуда, где ему положено находиться, но и из-за того, что я оставила на нем свои каракули. Это была большая ошибка с моей стороны, и я только теперь понимаю, насколько это было неразумно и подло», — написала она.

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Джесс пояснила, что она пробовала отмыть черный маркер, но у нее ничего не получилось.

Пока непонятно, откуда был взят этот кусок мрамора, сотрудники музея предполагают, что он был вынесен из Форума, сердца Римской империи.

В октябре появилась информация о том, что канадка Николь вернула предметы (фрагменты мозаики, части амфоры и других керамических изделий), которые украла в Помпеях 15 лет назад.

Руководство Национального римского музея считает, что ее история, широко освещавшаяся в СМИ, повлияла на решение Джесс сделать то же самое.

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