Американка вернула в музей кусок древнего мрамора, который ранее украла

На артефакте написано «Для Сэма с любовью от Джесс, Рим, 2017».
В письме Джесс просит простить ее, поясняя, что присвоила себе то, что не принадлежит ей по праву.
«Я ужасно себя чувствую не только из-за того, что украла этот кусок и забрала оттуда, где ему положено находиться, но и из-за того, что я оставила на нем свои каракули. Это была большая ошибка с моей стороны, и я только теперь понимаю, насколько это было неразумно и подло», — написала она.
Джесс пояснила, что она пробовала отмыть черный маркер, но у нее ничего не получилось.
Пока непонятно, откуда был взят этот кусок мрамора, сотрудники музея предполагают, что он был вынесен из Форума, сердца Римской империи.
В октябре появилась информация о том, что канадка Николь вернула предметы (фрагменты мозаики, части амфоры и других керамических изделий), которые украла в Помпеях 15 лет назад.
Руководство Национального римского музея считает, что ее история, широко освещавшаяся в СМИ, повлияла на решение Джесс сделать то же самое.