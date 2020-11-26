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08:39 (мск), источник: РИА Новости

Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 может протекать после прививки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: РИА Новости

«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — сказал Горелов.

Он пояснил, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, то у него не будет осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии — замедления реакции.

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При этом после вакцинации следует продолжать использовать маски, поскольку они существенно снижают риск заражения коронавирусом, подчеркнул Горелов.

«Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — добавил эпидемиолог.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», которая разработана в центре «Вектор» Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас также находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

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