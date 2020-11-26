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15:27 (мск), источник: Forbes

Боятся, что «за ними придут»: каждый 10-й в Рунете опасается преследований из-за шуток о политике

Три четверти активных пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки. Каждый десятый респондент боится, что за подобный юмор «за ним придут». Больше всего опасаются последствий в Москве, а в Екатеринбурге, напротив, больше всего тех, кто шутить о политиках публично не стесняется.

Источник: Reuters

Каждый 10-й активный пользователь Рунета опасается преследований за публикации политических шуток в интернете, выяснила компания ESET, разрабатывающая антивирусное программное обеспечение. Результаты исследования есть у Forbes.

Опасения, что «за ними придут» после шуток о политике, не зависят от пола и возраста, сообщила ESET.

Три четверти опрошенных (75%) предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Более молодые в целом чаще позволяют себе подобный юмор, но все равно используют приватные каналы коммуникации.

Результаты опросов отличаются в зависимости от региона проживания. Наиболее закрытыми в плане публичных политических шуток в рамках исследования оказались пользователи из Хабаровска, наиболее протестного российского города последних месяцев. Там только 13% не боятся последствий. 73% стараются не смеяться над политиками и властью, хотя и говорят, что страха по этому поводу не испытывают. Каждый 10-й опрошенный в Хабаровске опасается преследований. 3% пользуются закрытыми чатами и приватными мессенджерами, чтобы пошутить о политике.

Меньше всего ограничивают себя в Екатеринбурге и Казани.

Там проживают «наиболее беспечные или уверенные в себе» респонденты, отметила ESET. В Екатеринбурге 37% не боятся шутить публично, в столице Татарстана — 30%. В обоих городах последствий боятся только 3%. В Казани максимум опрошенных пользуются приватными каналами — 7% (в Екатеринбурге 3%).

Самой «пугливой» из-за возможных последствий стала Москва.

Там внимания правоохранителей боятся 13% участников опроса. 63% стараются избегать политического юмора, а пятая часть не видит проблемы. Только 2% общаются в закрытых каналах и группах.

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Помимо упомянутых городов, опрос проводился также в Петербурге и Новосибирске, всего в шести городах. В каждом опросили по 300 человек 20−45 лет, которые хотя бы три раза в неделю выходят в интернет. Молодые люди 20−25 лет составили подавляющее большинство (83%) среди пользователей секретных чатов для политических шуток. В Петербурге и Новосибирске о таком не заявил ни один респондент.

В 2018 году в Барнауле возбудили дело против местной жительницы Марии Мотузной за несколько мемов «ВКонтакте», которые, по версии следствия, оскорбляли чувства верующих. После резонанса вокруг дела власти смягчили статью 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды»), а дело против Мотузной было закрыто. В начале 2020 года стендап-комик Александр Долгополов уезжал из России после того, как на него подали заявление об оскорблении чувств верующих, а полиция начала проверку.

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