10:35 (мск), источник: N + 1
Астроном-любитель нашел возможные источники сигнала Wow!
Одним из них стала солнцеподобная звезда.
На сегодняшний день самым необычным кандидатом в сигналы, посланные иными разумными цивилизациями, считается сигнал Wow!. Он был зарегистрирован в августе 1977 года астрономом Джерри Эманом (Jerry Ehman) в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) с помощью одного из рупоров радиотелескопа «Большое ухо» в Университете штата Огайо.
Сигнал был интенсивным, узкополосным (вблизи частоты радиолинии нейтрального водорода) и длился 72 секунды, что соответствовало теоретическим представлениям о сигнале, посланном внеземным разумом. Однако дальнейшие многолетние попытки обнаружить повторение сигнала при помощи наземных обсерваторий не дали результата, что вызвало сомнения в версии об его искусственной природе.
Выдвигались различные гипотезы о природе Wow!, включавшие в себя пульсары, вращающиеся экзопланеты, отражение земного сигнала от космического мусора и комы комет, однако ни одна из версий не была в конечном итоге принята рабочей.
Вторым требованием для источника, которое выводится из уравнения Дрейка, стало то, что другая цивилизация не может находиться ближе 500 световых лет от Солнца, в этом случае вероятность обнаружения иного разума практически равна нулю.
Для поиска Кабальеро использовал базу данных космического телескопа «Gaia», содержащую информацию о свойствах и положении звезд Млечного Пути. Выборка содержала в себе 66 звезд спектрального класса от K до G, которые располагались в двух небольших областях в созвездии Стрельца, откуда мог прийти сигнал. Среди них астроном искал звезды с радиусом от 0,83 до 1,15 радиуса Солнца, эффективной температурой от 4450 до 6000 кельвинов и светимостью от 0,34 до 1,5 светимости Солнца.
В итоге было найдено 15 интересных кандидатов, но наиболее любопытным среди них стала звезда 2MASS 19281982−2640123, расположенная на расстоянии 1801 световой год от Солнца. Она обладает радиусом 0,996 радиуса Солнца, светимостью 1,0007 светимости Солнца и эффективной температурой 5783 кельвин. Кабальеро считает, что данный объект может считаться хорошей целью для изучения с целью более точного определения ее свойств и поиска у нее экзопланет или
Александр Войтюк