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10:35 (мск), источник: N + 1

Астроном-любитель нашел возможные источники сигнала Wow!

Одним из них стала солнцеподобная звезда.

Источник: Ohio History Connection

Астроном-любитель отыскал 15 звезд, подходящих на роль источника радиосигнала Wow!, который мог быть послан иной цивилизацией. Наиболее любопытным кандидатом среди найденных объектов стала солнцеподобная звезда, расположенная в 1801 световом годе от Солнца, которая может быть хорошей целью для дальнейшего поиска у нее планет. Препринт работы опубликован на сайте arXiv.org.

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На сегодняшний день самым необычным кандидатом в сигналы, посланные иными разумными цивилизациями, считается сигнал Wow!. Он был зарегистрирован в августе 1977 года астрономом Джерри Эманом (Jerry Ehman) в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) с помощью одного из рупоров радиотелескопа «Большое ухо» в Университете штата Огайо.

Сигнал был интенсивным, узкополосным (вблизи частоты радиолинии нейтрального водорода) и длился 72 секунды, что соответствовало теоретическим представлениям о сигнале, посланном внеземным разумом. Однако дальнейшие многолетние попытки обнаружить повторение сигнала при помощи наземных обсерваторий не дали результата, что вызвало сомнения в версии об его искусственной природе.

Выдвигались различные гипотезы о природе Wow!, включавшие в себя пульсары, вращающиеся экзопланеты, отражение земного сигнала от космического мусора и комы комет, однако ни одна из версий не была в конечном итоге принята рабочей.

Астроном-любитель Альберто Кабальеро (Alberto Caballero) решил определить возможный источник сигнала Wow!.

Он исходил из предположения о том, что если источником сигнала была другая форма жизни, то, скорее всего, она живет на землеподобной экзопланете, обращающейся вокруг солнеподобной звезды.

Вторым требованием для источника, которое выводится из уравнения Дрейка, стало то, что другая цивилизация не может находиться ближе 500 световых лет от Солнца, в этом случае вероятность обнаружения иного разума практически равна нулю.

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Для поиска Кабальеро использовал базу данных космического телескопа «Gaia», содержащую информацию о свойствах и положении звезд Млечного Пути. Выборка содержала в себе 66 звезд спектрального класса от K до G, которые располагались в двух небольших областях в созвездии Стрельца, откуда мог прийти сигнал. Среди них астроном искал звезды с радиусом от 0,83 до 1,15 радиуса Солнца, эффективной температурой от 4450 до 6000 кельвинов и светимостью от 0,34 до 1,5 светимости Солнца.

В итоге было найдено 15 интересных кандидатов, но наиболее любопытным среди них стала звезда 2MASS 19281982−2640123, расположенная на расстоянии 1801 световой год от Солнца. Она обладает радиусом 0,996 радиуса Солнца, светимостью 1,0007 светимости Солнца и эффективной температурой 5783 кельвин. Кабальеро считает, что данный объект может считаться хорошей целью для изучения с целью более точного определения ее свойств и поиска у нее экзопланет или звезды-компаньона. Однако стоит учитывать, что в выборку не попали тусклые звезды, звезды, свойства которых плохо изучены, и внегалактические источники, таким образом вопрос о природе сигнала Wow! по-прежнему остается открытым.

Александр Войтюк

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 Астроном-любитель нашел возможные источники сигнала Wow!
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