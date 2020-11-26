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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве представили фильм «На острие»

Премьера экшн-драмы «На острие» прошла в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Фильм рассказывает о противостоянии лучшей саблистки мира Александры Покровской и молодой дебютантки Киры Егоровой. Между ними начинается борьба не только на соревнованиях, но и в жизни.

Первым зрителям фильм представили создатели проекта: продюсеры Елена Гликман и Михаил Дегтярь, режиссер Эдуард Бордуков, актеры Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Кирилл Дегтярь и другие члены съёмочной группы.

Специальными гостями показа стали Олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях Софья Великая и Яна Егорян.

Саблистки Яна Егорян (слева) и Софья Великая

«Я рад, что премьера состоялась и, что фильм с 26 ноября выходит в широкий прокат. С одной стороны, этот фильм про красивый и очень романтичный вид спорта. Не зря про фехтование говорят, что это — балет с холодным оружием в руках. С другой стороны, в основе фильма — реальная история, понятная и близкая любому зрителю. Ну, и конечно же, у нас великолепные актрисы главных ролей — Светлана Ходченкова и Стася Милославская», — рассказал режиссер фильма Эдуард Бордуков.

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