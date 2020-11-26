Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Каким запомнился отдых в СССРРазбитое сердце и танцы на палубе
Фоторепортажи
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
15:09 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли гены предрасположенности к тяжелой форме COVID-19

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские ученые провели анализ библиотеки белков и метаболитов, связанных с различными областями генома человека. Результаты исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, проливают свет на генетические факторы риска, которые делают людей более восприимчивыми к тяжелой форме COVID-19.

COVID-19: Новые случаи
США
15:15 (мск)Курорты Египта ввели новые ограничения для отдыхающих
Новости по теме
Вся статистика
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Несмотря на огромную медицинскую статистику случаев COVID-19 в мире, медики до сих пор не знают, почему у одних пациентов заболевание протекает бессимптомно, а у других сопровождается тяжелыми осложнениями.

Исследователи из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне под руководством доктора медицины Роберта Герштена (Robert Gerszten), руководителя отделения сердечно-сосудистой медицины центра и профессора Гарвардской медицинской школы решили выяснить, как генетические вариации связаны с серьезностью заболевания COVID-19. Для этого они использовали собственную базу данных белков и метаболитов человека, которую они создавали в течение десяти лет.

«Пациенты с COVID-19 демонстрируют широкий спектр клинических проявлений и степеней тяжести — от симптомов гриппа до острого респираторного расстройства, — приводятся в пресс-релизе медицинского центра слова Герштена. — Хотя известно, что сопутствующие сердечно-сосудистые и метаболические заболевания являются факторами риска, в целом не совсем понятно, почему у некоторых людей развивается опасное для жизни заболевание, в то время как другие остаются бессимптомными».

Авторы рассмотрели геномы 4856 пациентов из Китая, Европы и США, перенесших COVID-19, и выявили вариации в двух регионах, которые определяют тяжесть течения заболевания. Затем они определили, какие белки кодируют эти участки генома, и какую роль эти белки играют в организме в контексте болезни.

Одна из двух областей генома оказалась связанной с антигеном CD209 — белком, посредством которого вирус SARS-CoV-2 поражает клетки человека.

«Ученые все чаще находят “горячие точки” генома, связанные с COVID-19, но часто неясно, как они влияют на сами механизмы болезни, — говорит Герштен. — Мы использовали нашу огромную базу данных объемом более 100 терабайт, чтобы очень быстро определить, что белок, наиболее сильно экспрессируемый в этом регионе — корецептор вируса, вызывающего COVID-19».

Доступные в настоящее время так называемые коктейли антител в основном нацелены на спайковые белки вируса. Наша же работа определяет, какие белки в организме человека захватываются SARS-CoV-2 и другими коронавирусами.
Роберт Герштен
доктор медицины

Вторая область генома, выявленная исследователями, связана с плохо изученным белком CXCL16 — воспалительным хемокином, который, по мнению ученых, играет роль в привлечении иммунных клеток — лимфоцитов — к участкам инфекции.

Авторы надеются, что полученные результаты позволят наметить пути для создания новых методов терапевтического вмешательства у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Но о реальном практическом применении пока говорить рано, отмечают ученые, так как сначала нужно выяснить все возможные осложнения. В частности, предыдущее их исследование выявило различие генетических вариантов и белков у представителей разных рас.

 Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
Названа причина госпитализации Светланы Светличной
Госдума приняла закон об удаленной работе
Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2023 года
Мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Мир прощается с Диего Марадоной (фото)
В России ждут ответ Франции из-за утечки бесед двух президентов
Курорты Египта ввели новые ограничения для отдыхающих
Роскачество назвало лучшие вина России
Hi-Tech
В России продают часы из атомной подлодки (цена пугает) Интересный выбор материала
Авто
Новый бюджетный Hyundai заметили на дорогах Фотошпионы засняли кроссовер снаружи и внутри
Кино
80-летняя Светлана Светличная госпитализирована По данным журналистов, актриса находится под наблюдением врачей
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Дети
Вера Брежнева: «Такого острого счастья я не испытывала никогда» Певица рассказала о сложностях и радостях материнства
Леди
Елена Зеленская в небесно-голубом пальто пришла на выставку Новый выход первой леди
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь