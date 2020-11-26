15:15 (мск), источник: Lenta.Ru
Курорты Египта ввели новые ограничения для отдыхающих
В Египте вводятся новые ограничения, связанные с ростом числа заразившихся коронавирусом. О них сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как отметили эксперты, правила вступают в силу с 1 декабря и будут ограничивать работу магазинов, общественных ресторанов, кафе, мастерских, торговых центров и развлекательных заведений. При этом нововведения не затронут отельные мероприятия и магазины.
Таким образом, туристам можно будет довольствоваться развлечениями курортов только на территории отеля. «Просидеть до утра с кальяном в центре туристической жизни в
Кроме того, стало известно, что в летний период рестораны, кафе и базары будут работать с пяти утра до часу ночи, в зимний — с пяти утра до 12 ночи. Ночные клубы и дискотеки смогут функционировать до двух часов ночи. При этом заведения аэропортов страны и доставка из ресторанов и кафе будет работать круглосуточно.