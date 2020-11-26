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18:03 (мск), источник: Forbes

Вера шведов в способность властей сдержать коронавирус упала ниже 50%

Шведы теряют веру в правильность выбранной властями стратегии борьбы с распространением COVID-19. Последний опрос показал, что доля шведов, уверенных в способности правительства сдержать вирус, упала ниже 50%

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Источник: AP 2020

Шведы утрачивают веру в правильность выбранной властями стратегии борьбы с распространением коронавируса, предполагающей ставку на приобретенный населением коллективный иммунитет, сообщил Bloomberg.

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Данные последнего опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с изданием Dagens Nyheter, показывают, что 82% шведов либо «в некоторой степени», либо «очень обеспокоены» тем, сможет ли их система здравоохранения справиться со стоящей перед ней задачей. В середине ноября уверенность жителей Швеции в способности властей противостоять пандемии упала до 42% по сравнению с 55% в октябре. 44% опрошенных считают, что государство недостаточно делает для борьбы с коронавирусом. Месяц назад таких был 31%.

«Совершенно очевидно, что возросший уровень заражения на фоне принятых властями мер вызывает резкое беспокойство», — прокомментировал результаты опроса аналитик Ipsos Никлас Каллебринг.

Накануне статистическое ведомство страны SCB опубликовало прогноз, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни в Швеции с большой вероятностью сократится по итогам года: с 84,7 до 84,4 года у женщин и с 81,3 года до 80,8 — у мужчин. Это может быть самым значительным сокращением за год с 1944 года, заявил демограф SCB Орьян Хемстром.

SCB отметило, что падение по итогам 2020-го в сравнении с предыдущим годом является довольно необычным, и указало, что это стало следствием коронавируса.
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Швеция стала единственной из стран Евросоюза, отказавшейся от режима самоизоляции и закрытия школ и общественных мест при первой волне пандемии. Шведские власти рассчитывали, что отказ от существенных ограничений во время первой вспышки заболевания весной поможет сформировать коллективный иммунитет, который помешает повторному подъему заболеваемости осенью. Но на практике все оказалось иначе, и в середине ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции признало собственный прогноз неверным.

Уровень смертности от коронавируса в Швеции — 64 человека на каждые 100 000 — оказался, по данным Университета Джонса Хопкинса, гораздо выше, чем у других скандинавских стран (Финляндия — 7, Норвегия — 6, Дания — 14).

Андрей Злобин

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