Виктория Боня раскрыла «руководителей истребления человечества»

Всемирная организация здравоохранения точно одна из первых, кто занимается этим. А также те, кто рулят миром — глубинное государство, которому подчиняются президенты всех стран. Не все так просто. Почитайте про это. Якобы там принимаются все решения.
Ведущая заметила, что лично намерена не переходить на новый iPhone 12 из-за 5G, а будет пользоваться телефоном Nokia. Она добавила, что при этом оставит компьютер для дома, но подключаться к интернету будет только по Wi-Fi. «У меня дома шестиметровые стены, не ловит ни одна связь. А у своего дома 5G я не дам повесить», — добавила она.
По мнению Бони, пандемия коронавируса может быть способом начать контролировать человечество через распознавание по камерам и с помощью других цифровых новшеств. «Вы спросите: “А кому это надо нас контролировать? У нас и так телефон есть”. Но есть возможность телефон выключить», — заметила ведущая.
Весной Боня опубликовала серию постов, в которых связала распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». В одной из публикаций она подчеркнула, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». После этих публикаций телеведущая стала объектом насмешек.
Теория заговора о влиянии 5G на распространение вирусов приобрела популярность в сети в период первой волны пандемии. Некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. Так, в Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов. При этом среди распространителей теории оказались знаменитости и политики с большим количеством подписчиков.