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17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция Таиланда вместо наркотиков изъяла партию чистящего средства

Министр юстиции назвал это «технической ошибкой»

В середине ноября в Таиланде состоялась большая пресс-конференция, на которой полицейские отчитались об изъятии рекордной партии наркотиков. Стражи правопорядка обнаружили 475 мешков с белым веществом, общим весом в 11,5 тонн.

Однако спустя две недели полицейским пришлось извиняться, ведь «наркотики» оказались чистящим средством. Как пояснил министр юстиции Таиланда Сомсак Тепсутин, предварительный химический тест определил найденный порошок как кетамин, однако подробный анализ показал, что в изъятых мешках был ортофосфат натрия, который используют в стиральных порошках для смягчения жесткой воды.

Тепсутин назвал случившееся «технической ошибкой» и признал, что полицейские поспешили с предварительными выводами, пишет Bangkok Post.

Екатерина Гура

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