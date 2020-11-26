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26 ноября, источник: Интерфакс

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Активность коронавируса в ряде регионов мира продлится еще около полутора лет, наиболее комфортная для него среда — влажная холодная погода, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Источник: РИА "Новости"

«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — сказала Пшеничная в ходе конгресса «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)».

По словам эпидемиолога, коронавирус — не сезонная инфекция, которая циркулирует с января по апрель.

«В этом плане надежды специалистов не оправдались. Но, тем не менее, уже сейчас понятно, что коронавирусная инфекция активно циркулирует при температуре (воздуха) от 0 до 10 градусов тепла. Она себя комфортно чувствует и при более высоких температурах», — сообщила Пшеничная.

Она отметила, что коронавирусная инфекция может распространяться и при относительно низкой влажности, но более комфортные условия для нее — это высокая влажность воздуха, что наблюдается в осеннее время года, ближе к зиме.

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