Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 лет

«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — сказала Пшеничная в ходе конгресса «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)».
По словам эпидемиолога, коронавирус — не сезонная инфекция, которая циркулирует с января по апрель.
«В этом плане надежды специалистов не оправдались. Но, тем не менее, уже сейчас понятно, что коронавирусная инфекция активно циркулирует при температуре (воздуха) от 0 до 10 градусов тепла. Она себя комфортно чувствует и при более высоких температурах», — сообщила Пшеничная.
Она отметила, что коронавирусная инфекция может распространяться и при относительно низкой влажности, но более комфортные условия для нее — это высокая влажность воздуха, что наблюдается в осеннее время года, ближе к зиме.