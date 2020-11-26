Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
10Прощание с Арменом Джигарханяном
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
18:54 (мск), источник: Известия

Кардиолог рассказала о влиянии COVID-19 на сосуды и сердце

Кардиолог Калифорнийского университета в Сан-Франциско Ниша Парих рассказала, как COVID-19 влияет на сердечно-сосудистую систему организма человека. Об этом сообщили на портале Medicalxpress.

COVID-19: Новые случаи
США
19:05 (мск)У половины москвичей есть иммунитет к COVID-19
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Freepik

По словам врача, проблемы с сердцем были зафиксированы и у молодых, и у пожилых пациентов с COVID-19.

Парих отметила, что особенно негативные эффекты от COVID-19 на сердечно-сосудистую систему проявляются в первые несколько недель болезни.

«Эти эффекты могут включать новые или усугубленные проблемы с эффективной перекачкой крови, воспалением сердечной мышцы и мембраны вокруг сердца», — привели слова кардиолога на портале в среду, 25 ноября.

Новость
Синдром разбитого сердца: болезнь «из головы», от которой можно умереть

Кроме того, у пациентов встречается кардиомиопатия Такоцубо — сердечная дисфункция, которая возникает при сильном стрессе. Парих указала на то, что коронавирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий. Это может повышать риск образования тромбов в легких или нижних конечностях.

«Похоже, что вирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий, что может быть причиной высокого уровня образования тромбов, например, в легких и ногах, среди пациентов, госпитализированных с COVID-19», — отметила Парих.

Кардиолог также рассказала, что многие пациенты жалуются на сердечно-сосудистую симптоматику, однако некоторые симптомы связаны с нервной системой.

«Многие из симптомов, кажется, связаны с нервной системой и во многом могут иметь сходство с сердечно-сосудистыми заболеваниями, о которых мы уже знали, такими как синдром постуральной ортостатической тахикардии», — добавила она.

 «Сделка века» окончательно провалилась»
Попадание в «яблоко»: Apple подготовилась к установке российского ПО
Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
Какие законы вступят в силу в декабре
«Северный поток-2» остался без сертификации
Госдума приняла закон об удаленной работе
Мир прощается с Диего Марадоной (фото)
В России ждут ответ Франции из-за утечки бесед двух президентов
Роскачество назвало лучшие вина России
Здоровье
16 продуктов, которые грозят панкреатитом И тем более опасны, если заболевание уже диагностировано.
Hi-Tech
Россия снова показала «Циркон» в действии Смотрим видео
Горячие темы на Авто
Умная тема. 240
Меховые накидки на автокресла. Не сопрут? 229
Авторынку России предрекли падение на 15% 206
Проверки на алкоголь. 193
Новости партнеров
Более 20 тысяч рублей: в Москве вырастут минимальные пенсии
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
14 голодных львов хотели напасть на слоненка, но малыш их перехитрил. Видео
Такого раньше не было. В России историю ВОВ расскажет «Поезд Победы»
Популярные темы на «Детях»
Заставлять нельзя отстать 221
Череда новогодних утренников... 121
Вещие сны. 111
Выбор 108
Леди
Елена Зеленская в небесно-голубом пальто пришла на выставку Новый выход первой леди
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Индексация в 2021 году: какими будут пенсии в Москве
Более 20 тысяч рублей: в Москве вырастут минимальные пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь