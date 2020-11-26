18:54 (мск), источник: Известия
Кардиолог рассказала о влиянии COVID-19 на сосуды и сердце
Кардиолог Калифорнийского университета в
По словам врача, проблемы с сердцем были зафиксированы и у молодых, и у пожилых пациентов с COVID-19.
Парих отметила, что особенно негативные эффекты от COVID-19 на
«Эти эффекты могут включать новые или усугубленные проблемы с эффективной перекачкой крови, воспалением сердечной мышцы и мембраны вокруг сердца», — привели слова кардиолога на портале в среду, 25 ноября.
Кроме того, у пациентов встречается кардиомиопатия Такоцубо — сердечная дисфункция, которая возникает при сильном стрессе. Парих указала на то, что коронавирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий. Это может повышать риск образования тромбов в легких или нижних конечностях.
«Похоже, что вирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий, что может быть причиной высокого уровня образования тромбов, например, в легких и ногах, среди пациентов, госпитализированных с COVID-19», — отметила Парих.
Кардиолог также рассказала, что многие пациенты жалуются на
«Многие из симптомов, кажется, связаны с нервной системой и во многом могут иметь сходство с