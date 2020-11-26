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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Чехии олень украл ружье у охотника

Мужчина написал заявление в полицию.

Источник: AP 2020

Курьезный случай произошел в конце ноября недалеко от чешского города Горни-Плана. Местный житель отправился на охоту вместе со своей собакой.

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Увидев эту парочку, дикий олень, на которого и велась охота, испугался и побежал прямо на них. Пробегая мимо мужчины, олень зацепил рогами его ружье и вместе с трофеем скрылся в лесу.

Растерянному охотнику ничего не оставалось делать, как написать заявление в полицию о пропаже оружия.

Сообщается, что спустя полчаса другие охотники видели в лесу оленя с ружьем на рогах, но поймать его никто не сумел. Поиски оружия на месте также пока не дали результатов, так что вполне возможно, что животное до сих пор вооружено, сообщает Prague morning.

Екатерина Гура

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