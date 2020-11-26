18:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Собянин назвал слухами сообщения о введении локдауна в Москве
Планов вводить жесткие ограничения в Москве
«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы “закрывали”, по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря. Но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».
Пандемия COVID-19 накладывается на сезонную заболеваемость гриппом — это, в свою очередь, приводит к тому, что количество заболеваний «значительно больше, чем в весенний период времени», сказал Собянин. Он отдельно отметил, что в последние дни наблюдается большая динамика госпитализаций и выявленных больных. «Думаю, большое значение будет и за сегодняшний день», — сказал мэр.
Собянин признал, что в Москве наблюдается высокий спрос на противовирусные и противобактериальные лекарства. По его словам, препараты в столице есть, но «не во всех аптеках, потому что быстро скупается населением». По словам Собянина, «в принципе за