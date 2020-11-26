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18:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин назвал слухами сообщения о введении локдауна в Москве

Планов вводить жесткие ограничения в Москве из-за распространения коронавируса нет, сказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что подобные сообщения появляются на протяжении нескольких месяцев.

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Источник: Reuters

«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы “закрывали”, по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря. Но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет», — сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

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Пандемия COVID-19 накладывается на сезонную заболеваемость гриппом — это, в свою очередь, приводит к тому, что количество заболеваний «значительно больше, чем в весенний период времени», сказал Собянин. Он отдельно отметил, что в последние дни наблюдается большая динамика госпитализаций и выявленных больных. «Думаю, большое значение будет и за сегодняшний день», — сказал мэр.

Собянин признал, что в Москве наблюдается высокий спрос на противовирусные и противобактериальные лекарства. По его словам, препараты в столице есть, но «не во всех аптеках, потому что быстро скупается населением». По словам Собянина, «в принципе за какой-то период времени всегда можно купить лекарства».

При этом он предостерег от скупки лекарств, предназначенных конкретно для лечения COVID-19, без назначения врачом.
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