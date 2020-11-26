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20:38 (мск), источник: Интерфакс

РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со «Спутником V»

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Российский фонд прямых инвестиций предложил британской компании AstraZeneca скомбинировать вакцину их производства со «Спутником V», сообщается в твиттер-аккаунте российской вакцины в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время вакцина AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со “Спутником V” для увеличения эффективности», — говорится в сообщении.

Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации, отмечают в фонде.

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О том, что AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от коронавируса COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, заявил агентству Bloomberg в четверг исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

«Теперь, когда мы нашли то, что указывает на более высокую эффективность (препарата — ИФ), нам нужно оценить это, так что мы нуждаемся в дополнительных исследованиях», — сказал он.

По его словам, речь может идти о международных испытаниях, однако на этот раз процесс тестирования, вероятно, займет меньше времени, поскольку для уточнения результатов потребуется меньше испытуемых.

Проблемы с испытаниями вакцины AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Bloomberg напоминает, что три вакцины против коронавируса — от AstraZeneca, а также от компаний Pfizer и Moderna — могут получить одобрение со стороны надзорных органов до конца 2020 года.

«Спутник V»

11 августа года вакцина «Спутник V» производства центра имени Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время в ходе пострегистрационного исследования на 40 тыс. добровольцах привито двумя дозами препарата 19 тыс. человек, только первой дозой — 3 тысячи.

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